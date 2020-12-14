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Sinan Vardar

Sinan Vardar

14 Aralık 2020 | Pazartesi

Beşiktaş’ın eksileri

son 3 haftada 9 puanı kazanma azmiyle kazanmıştı.
Dün sahada bu arzu, istek yoktu.
Teknik Direktör Sergen Yalçın oyuncularının belli ki performansından memnun değildi ki bir ara sahanın içine girip topla buluştu.
bu haftaya kadar boşu boşuna lider olmadığını gösterdi.
Ev sahibi ekip, oyunun büyük bölümünde maçın hakimiydi. Topu çok çabuk kazandılar ve özellikle hücumda çok iyi organize oldular.
Tebriklerim Alanyaspor'a ve genç teknik adam 'a...
Beşiktaş ilk önemli atağını 1-0'dan sonra 35. dakikada yapması maçın kısa özeti gibiydi.
Çağdaş Atan, tabii ki Beşiktaş'ı çok iyi tanıyor. Atiba'yı durdururken kanatlarla Beşiktaş'a baskı kurdu.
Salih, Ceyhun, Ahmet, Efecan gibi futbolcuları olmayan Alanya'nın bu kadar baskılı oynaması Beşiktaş'ın eksilerini de ortaya çıkardı.
Beşiktaş dün özellikle ikinci yarının ilk 15 dakikasında vitesi yükseltmesine rağmen kazanmaya yetecek oyundan çok uzaktı.
Siyah-Beyazlılarda N'Koudou belki de tek alkışı hak eden isimdi.
Larin ve Aboubakar etkisiz, son haftaların formda ismi Dorukhan bile dağınıktı.
Welinton ve Montero sezon başındaki gibi saç baş yoldurdu. Bu arada son haftaların en formda ismi Necip'in oyuna girmemesine de hayret ettim.
Beşiktaş dün 1 puan kazansaydı, kötü oynadığı bir maçtan puanla ayrılırdı o kadar...
Koronavirüs döneminde her takım her takımı yenebiliyor.
Beşiktaş'ın dünkü yenilgiden alacağı çok ders var ama daha bu şampiyonluk yarışında daha çok sular akacak.
Hakem Atilla Karaoğlan kötü bir yönetim gösterdi Alanyaspor penaltısında ağır bir karar verdi.
Dün Alanya'da sağnak yağmura rağmen harika bir zemin vardı.
Emeği geçen yetkilileri tebrik ederim.

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Etiketler :
Beşiktaş, Çağdaş Atan, Alanyaspor

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