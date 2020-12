Kartal kanatlandı bir kere

Süper Lig kavga gürültüyle devam ederken Kara Kartal zirveye doğru kanatlandı.

Yeterli transfer yapamadığı için eleştirilen Beşiktaş aleyhinde yapılan bariz hakem hatalarına rağmen zirve yarışının 1 numaralı favorisi haline geldi. Beşiktaşlılar gelinen bu seviyede büyük mutluluk yaşıyorlar.

Bu başarıda teknik direktör Sergen Yalçın'ı 1. sıraya koyalım. Sergen Hoca, kulübün yaşadığı maddi darboğazda oyuncularıyla inanılmaz bir bütünlük sağladı. Aklını ve futbol zekasını birleştirirken büyük şirketlerde halkla ilişkiler dersi gösterilecek boyutta bir bütünleşmeyi sağladı.

Hep söylemişimdir; Beşiktaş'ın en büyük rakibi Beşiktaş'tır. Camia biraz kenetlendi çok da güzel oldu.

Takımda her futbolcu o gün kötü oynasa da sahada savaşıyor. Beşiktaş forması giyen şunu biliyor ki;

Sergen Yalçın kimseyle kavgası olmayan adaletli biri ve hak ederse formayı ona verecek.

Ankaragücü maçında sonradan oyuna giren; N'Koudou, Dorukhan, Rıdvan ve hatta çok eleştirdiğim Güven, hepsi takımın gücüne güç kattı. Beşiktaşlılar artık geleceğe umutla bakıyor. Bakın takımın üç kalecisinin yaş ortalaması 18.6...

Tabii bir de; en çok güvenilen isimlerin başında gelen; Oğuzhan Özyakup , Gökhan Töre, Adem Ljajic ortada yoklar...

Doğrusu onlar için bir umut da yok gibi. Çok yetenekli olmalarına rağmen böylesine bir ortamda dibe vurmaları akıl alacak gibi değil. Duyumum o ki; sezon ortasında Sergen Hoca önemli bir operasyon yapacak. İyi de yapacak.



AÇIN DAVALARI

Beşiktaş Futbol A.Ş. Olağan Genel Kurulu önceki gün gerçekleşirken eski başkanı Fikret Orman, 1 Haziran 2019'dan görevi bıraktığı 24 Eylül 2019 tarihi arasındaki zamanı kapsayan dönem için ibra edilmedi. O dönemin diğer yöneticilerinin ise aklanması kafalarda soru işareti bıraktı. Fikret Orman'ın ibra edilmemesinde büyük rol oynayan Beşiktaşlı yöneticiler Mesut Urgancılar ve Hakan Daltaban'ı tebrik ediyorum.

Orman'ın son 4 aylık döneminde alınan kredilerle yüksek rakamlara birçok transferler yapıldı. Futbolculara verilen astronomik maaşlar, imza paraları, menajerlik ücretleriyle Beşiktaş'ın milyon dolarları hoyratça birilerinin cebine girdi. O dönemde yapılan o sözleşmelerin 3'er, 4'er yıllık yapılması da kulübe büyük zarar verdi ve vermeye de devam ediyor.

Artık Beşiktaşlıların tek tek Fikret Orman aleyhine dava açma hakkı ortaya çıktı.

Kulübünü seven Beşiktaşlılar artık görev sizin... Açın davaları hesabını sorun.

Bu arada kafamı karıştıran bir olay da bu hafta başında yaşandı. Çok yakından tandığım, gerçek Beşiktaşlı kongre üyesi Sezgin Gülnar, o koltukta hala nasıl oturduğuna inanamadığım Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel tarafından disiplin kuruluna verildi.

Aynı zihniyet; Şeref Nasır, Yalçın Karadeniz ve ben gibi birçok doğruları söyleyen Birçok Beşiktaşlıya cezalar yağdırmıştı. Umarım Beşiktaş, Fikret Orman kalıntısı bu zihniyetlerden bir an önce uzaklaşır.

Çünkü gerçek Beşiktaşlıları yıldıramayacaksınız.