Büyüklük bu armada saklıdır

Beşiktaş, Sivasspor engelini de 3-0'lık skorla aşarak ligde şampiyonlukta ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

10 Maçta alınan 8 galibiyet, Beşiktaş camiasını ayağa kaldırdı.

Doğrusu sezon başında kaçan Şampiyonlar Ligi'ne gel de yanma şimdi... Rosier ve Ghezzal, birkaç hafta önce takımı katılsa Beşiktaş, Devler Ligi'ne de katılarak büyük bir gelirin sahibi olacaktı. Hayatta nasıl keşkelerin yeri olmaması gerekirse, futbolda da keşke demenin hiçbir faydası yok.

Sergen Yalçın ve öğrencileri birlik ve beraberlik içinde, en önemlisi kolej takımı havasında başarılarına başarı katıyorlar. Dört Büyükler içinde en az transferi yapan, bütçesini denkleştirme uğruna birçok yıldızına veda eden Beşiktaş bir anlamda rakiplerine önemli dersler de veriyor.

Futbol para değil, doğru yönetme stratejisidir. Beşiktaş ara transferde Ljajic'i gönderip yerine gerçek bir 10 numara takviyesi yaparsa büyük başarılara imza atabilir. Ayrıca 2-3 nokta transferle bu takım kanatlanır.

Daha önce de yazdım; Beşiktaş büyük bir kulüptür, efsane isim Vedat Okyar'ın dediği gibi;

Beşiktaş büyük taştır. Eski Başkanın kötü yönetiminin ardından camianın kenetlenmesi kulübün ana karakterini de gösteriyor. Beşiktaş'ı, büyük yapan karakterli insanlarıdır.

Şeref Bey, Baba Hakkı, Süleyman Seba gibi Türk futbolunun örnek isimlerinin yer aldığı mazi; gelecekte parlak günleri müjdeliyor.

Paralar nerede denilen, borç batağına girdiği ortaya çıkan bir kulübün kısa zamanda ayağa kalkması Beşiktaş'ın büyüklüğünü gösterir.



ALİ KOÇ'A MEKTUP

Fenerbahçe Başkanı sayın Ali Koç sizi çok sever ve takdir ederim. Saha içi ve saha dışındaki duruşunuz Türk futboluna olumlu yansıyor.

Geçmiş yıllarda Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın örnek bir tutumu vardı.

Seba "Değerli rakiplerimiz' dediği Fenerbahçe ve Galatasaray'dan izinsiz futbolcu almazdı; rakipleri de Beşiktaş'tan... O dönemdeki saygı ve sevgi bambaşka bir güzellikteydi.

Bugünlerde Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün Fenerbahçe'ye transferi yazılıp, çiziliyor. Dorukhan belli ki transfer söylentilerinden olumsuz etkileniyor ki, takıma girmekte zorlanıyor.

Kafasını futbola veremiyor, çünkü aklı çok karışık...

Beşiktaşlılar, sizden Dorukhan Toköz'le ilgilenmediğinizle ilgili bir açıklama bekliyor. Çünkü bu sadece genç bir yeteneğin takım değiştirip, değiştirmemesi olayı değil.

Bakın 11 yıl önce Mehmet Topuz transferinde Beşiktaş ile F.Bahçe birbirine girmişti. Bu transfer sonrası hem F.Bahçe'nin milyon dolarları havaya uçtu, hem de Mehmet Topuz üzerindeki baskıdan dolayı bir türlü istenilen performansı gösteremedi.

O dönem Topuz transferini yapmadığı eleştirilen Beşiktaş bu işten uzun vadede karlı çıktı.

Hele hele bugünlerde kulüplerimizin ekonomik durumu ortadayken transfer piyasasını yükseltecek bu transfer girişimi futbolumuza zarar verir.

Şu anda kulüplerimizin birbiriyle kenetlenmesine ihtiyacı var.

Geçtiğimiz ay Sayın Çebi ile birlikte küçük Pamir'in tedavisi için bir araya geldiğinizde ne kadar da güzel bir tablo ortaya çıkmıştı.

Bu tablo devam etmeli...



2021 YILINDA HERKESE

SAĞLIK, MUTLULUK VE BAŞARI

DİLİYORUM. SEVDİKLERİNİZLE

KUCAKLAŞACAĞINIZ

BİR YIL OLSUN.