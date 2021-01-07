Yeni transfer!

Beşiktaş dün Çaykur Rizespor'u farklı yenerken oynadığı futbolla gözlerimizin pasını sildi. 90 dakika müthiş bir presle oynayan Beşiktaş sayısız gol pozisyonundan da yararlanamadı. Bakmayın skorun 6-0 olmasına, dün çok daha farklı kazanıp rekor da kırabilirdi Beşiktaş... Dün sahada 68 dakika mücadele eden Oğuzhan Özyakup maestro güzelliğiyle takımını harika yönetti. İlk golde atağı yönlendirdi, ikinci golde asist, üçüncü golde de harika bir vuruşla maçı erken bitiren isimdi Oğuzhan.



Hani herkes ara transferde Beşiktaş'ın kimi transfer edeceğini merak ediyor ya; alın size yeni transfer Oğuzhan Özyakup... Dün birbirinden harika gollere imza atan Cyle Larin de dün kusursuz bir performans gösterdi. Larin 'Bu takımın golcüsüyüm' derken ne kadar iddialı olduğunu gösterdi. Larin ve Aboubakar'ın müthiş paslaşmaları da Çaykur Rizespor savunmasını deyim yerindeyse dağıttı. Kamerun'da iki önce annesini toprağa veren Aboubakar'ın düh sahaya çıkması müthiş bir tabloydu. Gladyatör Necip'e kaptanlık çok yakışıyor. Genç Ersin kalesinde güven verirken Hasic harika gollerine devam ediyor.



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın yine formda olmasıydı. N'Sakala geçen hafta formdaydı ama dün onun yerine oynayan Rıdvan daha iyiydi. Arka arkaya gelen maçlarla yorulan Atiba'yı dün dinlendirmek akıllıcaydı. Gladyatör Necip'e kaptanlık çok yakışıyor. Beşiktaş dün takım olarak liderliği hak ettiğini gösterdi. Beşiktaş şampiyonluk yolunda emin ağdımlarla ilerliyor. Bu filmin sonu Mayıs'ta güzel bitecek gibi. Bu takıma şapkamı çıkarıyorum.