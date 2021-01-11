Sağlık olsun

Sevgili okurlarım yaklaşık 5 gündür soğuk algınlığım var. Son 4 günde iki kere covid testine girdim ve ikisinde de negatif çıktı. Ancak ciğer röntgenimde çıkan ödemin atılması için 3 gündür hastanedeyim. Bol bol dinleniyorum. Tabii hasta yatağımda da Beşiktaş olmazsa olmazım. Dün Beşiktaş çok iyi bir ekiple karşılaştı. Hatayspor özellikle ilk yarıda tipik bir Fransız takımı gibiydi. Ev sahibi ekip savunma arkasına çok sarkarken; Akintola, Traoura ve Boupendza Beşiktaş'a zor anlar yaşattı. Özellikle Boupendza'yı çok beğendim. İki takımın da zayıf karnı savunmalarıydı. Beşiktaş'ta N'Sakala, Welinton, Necip ve Atiba vasatın üstüne çıkamadı. 5 haftadır gol yemeyen Ersin yediği ilk golde hatalıydı. Olsun, bu nazarlık olsun. Ghezzal iki nefis asistiyle yine klasını gösterirken Aboubakar ve Larin attıkları goller ve mücadele gücüyle dikkat çektiler. Beşiktaş dün iyi gününde değildi ve zaman takımın defoları ortaya çıktı. Bu savunmayla lig biter mi, zor, çok zor! Devre arasındaki transfer dönemi iyi değerlendirilmeli. Dünkü maçtan gerekli dersler çıkarılmalı. Her neyse hasta yatağımdan benden bu kadar... Sağlıklı günlerde görüşmek üzere...