Derbilerin kralı

Sergen Yalçın, beklediğim gibi 3 puanı istiyordu ve siyahbeyazlı takım 90 dakika boyunca tempoyu yüksek tuttu. Beşiktaş'ın baskısını 90 dakikaya yayması övgüyü hak etti. Galatasaray tabii ki Beşiktaş'ın 100 yılı aşkın ezeli rakibi ama dün sarı-kırmızılı takım tipik Anadolu takımı gibiydi. Hani Galatasaraylılar maçın ardından farkın daha çok olmamasına sevinmiştir diye düşünüyorum. Beşiktaş bu oyuna daha çok pozisyon bulmalıydı. 10 numara eksikliği vardı ama iki klas ayak; Josef de Souza ve N'Koudou zaferi getiren golleri kaydederek Kartal'ı zirvede tuttu. Tabii Galatasaray'ın totalde son 35 dakikayı 10 kişi oynamasını hesaba katmak gerek. Sergen Hoca'nın ilk 11'de sahaya sürdüğü Oğuzhan beklenen verimlilikten uzaktı.

Ghezzal da tutuktu ama Attiba ve Josef oyuna ağırlığı koyan isimlerdi. Siyah-beyazlı takımda Vida ve Montero hatasız oynarken Rıdvan ve Rosier yine görevini eksiksiz yaptılar. Genç kaleci Ersin'in bir ara canının sıkıldığını düşünsem de maçın son dakikasında harika bir kurtarış yaptı. Beşiktaş'ın kolej havası yapısı dün tüm gerçekliğiyle sergilendi. Sergen Hoca'nın maçın ikinci yarısında N'Koudou ve Mensah'ı tam zamanında oyuna sokması ustalık işiydi. Sevgili Sergen, futbolculuğu zamanında derbilere damgasını vururdu. Dün teknik direktörlüğünde de bu özelliğini koruduğunu tüm Türkiye gördü. Hakem Cüneyt Çakır yine eyyam üzekrine eyyam yaptı. Yardımcısı Tarık Ongun, Bahattin Duran kavga çıkmayacak maçta kavga çıkartır. Zaten Cüneyt Çakır'ın Türkiye sınırları içeresinde kötü yönetimi bir gelenek haline aldı. Dünkü maçta yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun da rezalet ötesiydiler. Çakır, benim için geçen sezon Fenerbahçe-Beşİktaş maçında Vida'ya yapılan kündeyi görmemezlikten gelmesinin ardından bitmişti. Ama saçlarını kesmiş, belki arınmıştır diye düşünmüştür ama değişen bir şey yok. Beşiktaş dün basketbolda Fenerbahçe'yi, futbolda da Galatasaray'ı yendi. Nice Kara Kartallı büyük zaferlere...!