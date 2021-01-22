Aşk olsun hoca

Beşiktaş maçı 90 dakika öyle bir tempoda oynadı ki, mücadelenin ilk dakikalarından farklı bir galibiyet alacağı belliydi.

Siyah-beyazlıların zaman zaman topla oynama oranı yüzde 90'ın üzerine çıkması bile çok şey anlatıyor.

Dün rakip kim olsaydı fark etmezdi; deyim yerindeyse Beşiktaş dün şampiyon kıvamında oynadı.

Savunma-orta saha-hücum öyle bütünleşti ki; artık rakibe alan bırakmayan Beşiktaş sahada oluyor. kaleci Ersin'e artık çok gol pozisyonu gelmiyor.

Bunun nedeni kesinlikle tesadüf değil, takım olarak rakibe yapılan müthiş pres...

Beşiktaş çok koşuyor ve rakibinin nefes almasına izin vermiyor.

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Mensah geldiği günden bu en güzel futbolunu dünkü maçta ortaya koydu.

Rıdvan Yılmaz müthiş bindirmeler yaptı, Larin'e harika da bir asist yaptı. Aferin oğlum Rıdvan sana!

Atiba yine müthiş koşular yaparken Aboubakar ve Larin attıkları gollerle yeni fırsatçılığını gösterdi.

Josef dünkü gösterdiği performansla yine yılın transferi olduğuna aday olduğunu gösterdi.

Vida'nın eski günlerine dönmesiyle Kara Kartal gücüne güç kattı.

Beşiktaş dün harika futboluyla taraftarlarını mest ederken güzel futboluyla da taraftarlarına mutluluk dağıtıyor.

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Dün gözüm fark 4'e çıktıktan sonra oyuna giren Adem Ljajic ve Gökhan Töre'nin üzerindeydi.

İkisinin hazır görüntüsü beni şaşırttı ve mutlu etti.

Aşk olsun Sergen Hoca... Ljajic ve Gökhan Töre'yi kazandırırsan sana bir kez daha şapkamı çıkarırım.

Karagümrük bu sezonun en flaş ekiplerinden biri...

Ama dün çok kötülerdi.

Tahminim eksiklikler göze çarptı.

Hakem Mete Kalkavan ise dün iyi bir yönetim gösterdi.

Zaten Beşiktaş öyle harika oynadı ki hakemlik fazla bir iş konuşulamazdı...