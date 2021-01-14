Necip Uysal böyle istedi

İki ekip 7 gün arayla ikinci kez karşı karşıya geldi. Rizespor'un teknik direktörü Tomas, maçtan önce lige önem verdiklerini maça yedek ağırlıklı çıktıklarını söyledi. Sevgili hocam, benden sana tavsiye; sen her maça yedek kadroyla çık. Bir haftada oynanan iki maçta iki Rizespor arasında gece ile gündüz arasında fark vardı.



H H H

Dün eminim ki, Sergen Hoca da şunu gördük ki, Ghezzal formda değilse takım oyunu açmakta zorlanıyor. Rizespor topu da Beşiktaş'a verince, Beşiktaş oyunu kurgulamakta zorlandı ve atak başlangıçları hep Rizespor'un kaptırdığı toplar oldu. Pozisyon yok denecek kadar azdı. Herhalde koca ilk yarıda iki kez topla buluşabilen Aboubakar'ın canı çok sıkıldı ki Sergen Hoca onu Larin'le değiştirdi.



H H H

Tabii ki gözler; her zaman dikine kaleye giden ve Ghezzal'i saha içinde rahatlatan isim olan Atiba Hutchinson'u aradı. Oğuzhan dünkü maçta son dakikalarda oyuna ağırlığını koyabildi. Beşiktaş'ta dün sahanın yıldızları Necip ve Montero'ydu. Necip; nefis bir asiste imza atarak turu getiren isim olurken, terinin son damlasına kadar mücadele etti. Montero savunmada kusursuz bir performans gösterdi. Orta sahaya nefis paslar çıkardı.



H H H

Çaykur Rizespor'u tebrik ederim. Özellile de Doğan Erdoğan'ı çok beğendim. Karşılıklı forma giyen kaleciler Utku da Zafer de alkışı hak ettiler. Hakem Sarper Barış Saka, topu oyunda tutmak için gereksiz düdüklerden kaçındı. Çok da başarılı bir yönetim gösterdi.