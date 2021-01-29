En iyi transfer

Transfere tabii ki karşı değilim ama kulüpler transferde nokta atışı yapmalı... Hep söylüyorum kurumsallaşma kulüp yönetimlerinin artık vazgeçilmezi olmalıdır. Bakın şunun şurasında transferin bitmesine sadece 3 gün kaldı. Bırakın son günü, son dakikalarda ve hatta son saniyelerde ne transferler olacak kim bilir!

Dünyanın büyük kulüpleri o sezon kötü sonuçlar alsa da ligin devre arasında çok transfer yapmazlar. Çünkü ara transfer dönemi acil durum düğmesi gibidir.

Ama gel de menajerlere ve kötü niyetli kulüp yöneticilerine bunu anlat!

Gelelim önemli soruya... Beşiktaş transfer yapmalı mı? Evet kesinlikle bir forvet oyuncusu transfer etmeli.

Teknik Direktör Sergen Yalçın tüm içtenliğiyle forvet oyuncusu istediğini kamuoyuna açıkladı.

Beşiktaş bu sezonun ilk yarısında 20 maçta 47 gol atmış. Bu; maç başına 2.7 gol eder. Bu rakam gerçekten muazzam.

Kim gelirse gelsin, Aboubakar ve Larin'i kesmesi çok zor. Sergen hoca olası bir sakatlık durumunda takımın başarısını riske atmak istemiyor. Haklı da...

***

Taraftar Hulk'u istiyor. Brezilyalı futbolcu dünyanın tanıdığı bir yıldız.

Ancak Beşiktaş'ın sokağa atacak 1 kuruşu da yok. Bakın önümüzde Galatasaray'ın yaşadığı Falcao faciası var.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın transferde en doğru hamleyi yapacağına inanıyorum. Keşke bu transfer döneminde takımda kiralık olarak forma giyen Rosier ve Ghezzal'in bonservisleri alınsa da takıma müthiş uyum sağlayan bu futbolcular uzun yıllar Beşiktaş forması giyseler diye düşünmeden edemiyorum.

Medyada çok ilgi görmedi ama ben yazayım; Beşiktaş'ta altyapıda forma giyen Emirhan İlkan, Koray Yağcı, Azad Demir, Egemen Tutar, Berkay Vardar, Necati Bilgiç ve Ahmet Emin Özbay ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Hepsi henüz 16-17 yaşında, hepsi birbirinden yetenekli harika gençler bunlar...

Daha önceki yazılarımda golcü Azad Demir ve savunma oyuncusu Egemen Tutar'ı yazmıştım.

Sarıyer'de forma giyen 16 yaşındaki Muhammed Arda Uzun'u geçtiğimiz hafta da yakın takibe aldım.

Bu isme dikkat edin; Türk futbolu müthiş bir golcü kazanıyor.

Beşiktaş bu genci kaçırmamalı...

Özetle herkes transfer istiyor ama öz kaynaktan müthiş gençler patlamaya hazırlar.

Benim için en iyi transfer Türk gençlerinin başarısıdır.

KARADENİZ EFSANESİ

Trabzonspor, Başakşehir'i yenerek Süper Kupa'nın sahibi oldu. Bordo-mavili kulüp son yıllarda yaptığı çıkışla yeniden bir yıldız gibi parlamaya başladı.

Maçın ardından birçok Trabzonlu özel olarak dostumu tebrik ettim. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun büyük özveriyle çalıştığını biliyorum.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile iyi bir hava yakalayan Trabzonspor'un daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum.

Beşiktaş'a gönül vermiş biri olarak Trabzonspor'un kupa kazanması beni çok mutlu ediyor. Çünkü kurulduğu 1967'den yılmıyorlar ve azimle başarıyı yakalıyorlar.