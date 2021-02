Hedefe adım adım

Maalesef Türk futbolunda futbol kalitesi iyice vasatın çok çok altına düştü. Beşiktaş 4 gün önce 10 kişiyle yendiği rakibine göre daha baskılıydı ama ev sahibi Konyaspor ise yokları oynadı. İnanın; savunmada Ahmet Çalık, Abdülkerim ve kaleci Eray olmasa Konyaspor puansız küme düşerdi. Özellikle kaleci Eray harika günündeydi. Nedir Beşiktaş'ın bu kalecilerden çektiği! Ama bu iş penaltılara da kalmamalıydı. Beşiktaş, öne geçtiği maçta takımlarımızın hastalığı ölü toptan gol yeme özelliğiyle turu zora soktu. Türkiye'nin en iyi takımı çifte kupaya doğru koşuyor. Tebrikler... Sergen Yalçın'ın; Utku, Montero, Hasic, Cenk Tosun'la rotasyon yapmayı tercih etmesi ve özellikle de yükü bir hayli ağır olan Aboubakar'ı 65 dakika dinlendirmesi çok doğru bir karardı. Maçın en güzel yanı Oğuzhan'ın futbolu yeniden hatırlamasıydı. Oğuzhan zaman zaman saman alevi gibi yükselse de son 3 sezonda büyük düşüş içinde. Dün ilk 11'de çıktığı maçta attığı golle de klasını gösterdi.

Necip'e yine ayrı bir parantez açalım. Mükemmele yakın oynadı. Gücüyle hemen hemen tüm ikili mücadeleleri kazanmasını bildi. Tabii ki gözlerimiz 3 sezon sonra yuvaya geri dönen Cenk Tosun'daydı. Çok topla buluşamadı ama her zamanki gibi hırslı ve istekli ve her an gol atabilecek özellikte olduğunu gösterdi. Belli ki; geri dönüşü Beşiktaş'a çok şey katacak. Taraftarın ise 11'de görmek istediği Hasic'e mesajım var; 'Oğlum bu yaşta Beşiktaş forması giyiyorsun, kıymetini bil, bu şansı kaçırma!" Penaltılarda Utku'nun ilk penaltıdaki kurtarışını tebrik ederim. Ara transferde Beşiktaş'ın mutlaka savunmaya takviye yapması gerektiğini yazmıştım. Dün Montero sakatlandı; umarım önemli bir şeyi yoktur ama G.Birliği maçında Vida da cezalı. Allahtan Necip var ki; evlat her yere yetişiyor.