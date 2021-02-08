Aman dikkat!

Konyaspor teknik direktörü İsmail Kartal maçın başlama düdüğünden önce takım otobüsünü kaleye çekerek tüm hatlarıyla savunmaya gömülmesi gerçekten çirkindi. Doğrusu Konyaspor bu futboluyla Süper Lig'e hiç yakışmıyor.

Dün 11'e 10 oynayıp 1 puan alsalardı futbol ağlardı.

Maçın ilk 20 dakikasında Beşiktaş ne zaman golü atacak diye beklerken N'Sakala'nın 21. dakikada kırmızı kartını şaşkınlıkla izledik.

N'Sakala'nın kırmızı kartı tam bir rezalet, sorumsuzluktu. Sahi bu sezon N'Sakala ile nasıl bitecek?

Beşiktaş'ın jokeri Necip sola geçtikten sonra geçtikten sonra adeta savaşması takımı ateşledi.

Evlat Necip acil durumda düğmeye basılan alarm gibi maşallah. Her ihtiyaç olduğunda Süperman gibi sahneye çıkıyor.

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Son 70 dakika Beşiktaş 10 kişi oynadı ama konuk ekip o kadar dağınıktı ki, Beşiktaş sahada olmasaydı bile Konyaspor'un gol atacak hali yoktu.

Maçı çevirecek adam Sergen Yalçın'dı. Sergen hoca son 20 dakika yokları oynayan Ljajic ve Aboubakar'ı çıkararak Atiba ve N'Koudou alarak oyun hakimiyetine iyice eline aldı.

Josef takımı harika organize ederken sahanın da yıldızıydı.

Dünkü 3 puan kimseyi aldatmasın.

Gerçek olan şu ki; takımda Aboubakar, Josef, Ghezzal olmak başta olmak üzere müthiş bir form düşüklüğü var.

Kazanan haklıdır Beşiktaş'ı tebrik ederim. Hele hele 10 kişiyle kazanmak çok güzel... Ancak dikkat!

Ligde üç büyük takımın da puanı eşitlendi ama Siyah-Beyazlıların bu futbolu şampiyonluğa yetmez.

Benden uyarması...