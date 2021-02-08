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Sinan Vardar

Sinan Vardar

08 Şubat 2021 | Pazartesi

Aman dikkat!

teknik direktörü maçın başlama düdüğünden önce takım otobüsünü kaleye çekerek tüm hatlarıyla savunmaya gömülmesi gerçekten çirkindi. Doğrusu Konyaspor bu futboluyla 'e hiç yakışmıyor.
Dün 11'e 10 oynayıp 1 puan alsalardı futbol ağlardı.
Maçın ilk 20 dakikasında ne zaman golü atacak diye beklerken N'Sakala'nın 21. dakikada kırmızı kartını şaşkınlıkla izledik.
N'Sakala'nın kırmızı kartı tam bir rezalet, sorumsuzluktu. Sahi bu sezon N'Sakala ile nasıl bitecek?
Beşiktaş'ın jokeri sola geçtikten sonra geçtikten sonra adeta savaşması takımı ateşledi.
Evlat Necip acil durumda düğmeye basılan alarm gibi maşallah. Her ihtiyaç olduğunda gibi sahneye çıkıyor.

***

Son 70 dakika Beşiktaş 10 kişi oynadı ama konuk ekip o kadar dağınıktı ki, Beşiktaş sahada olmasaydı bile Konyaspor'un gol atacak hali yoktu.
Maçı çevirecek adam 'dı. son 20 dakika yokları oynayan ve 'ı çıkararak ve N'Koudou alarak oyun hakimiyetine iyice eline aldı.
takımı harika organize ederken sahanın da yıldızıydı.
Dünkü 3 puan kimseyi aldatmasın.
Gerçek olan şu ki; takımda Aboubakar, Josef, olmak başta olmak üzere müthiş bir form düşüklüğü var.
Kazanan haklıdır Beşiktaş'ı tebrik ederim. Hele hele 10 kişiyle kazanmak çok güzel... Ancak dikkat!
Ligde üç büyük takımın da puanı eşitlendi ama Siyah-Beyazlıların bu futbolu şampiyonluğa yetmez.
Benden uyarması...

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Etiketler :
Josef, İsmail Kartal, Süper Lig, Sergen Yalçın, Ljajic, Atiba, Konyaspor, Necip, Sergen Hoca, Ghezzal, Aboubakar, N Sakala, N Koudou, Beşiktaş, Süperman

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