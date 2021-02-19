Sözüm sana Sergen hoca

Koronalı günlerde Beşiktaşlılar takımlarının başarıyla teselli buluyor.

Futbolseverler Beşiktaş'ı konuşuyor, Kartal engelleri birer birer aşarken taraftarlarına da keyif veriyor.

Daha önce de yazdım; yine yazıyorum; bu başarıda en büyük payda başrol Başkan Ahmet Nur Çebi yönetimi ve Sergen Yalçın'ındır.

Ah şu korona illeti olmasaydı da, kulübün gelirleri bu kadar düşmeseydi.

Ben; Başkan Çebi ve arkadaşlarının yol haritasıyla kurumsal yapılanmada ve özellikle de borçların ödenmesi konusunda önemli bir başarı elde edeceğini düşünüyorum.

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Bir ay içinde Beşiktaş için güzel müjdelerin geleceğini duydum; çok da mutlu oldum.

Beşiktaş şu an Türkiye'nin en iyisi.

Cenk Tosun, ara dönemde yapılmış en iyi transfer olduğunu attığı gollerle gösteriyor.

Takımda kötü diyebileceğim isim yok.

Aboubakar ve Larin son haftalarda formsuz ama en kısa zamanda düzeleceklerine inanıyorum.

Özellikle Necip inanılmaz bir performans gösteriyor.

Hele hele stoper bölgesinde harikalar yaratıyor.

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Ve en önemlisi Beşiktaş'ta artık futbolcu Sergen'in ardından teknik adam Sergen Yalçın gerçeği de var.

Beşiktaş, camiası içinden çok önemli bir teknik adam çıkardı.

Sergen Hoca sadece Beşiktaş'ta değil, taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini topluyor.

Kendisiyle birkaç hafta içinde de sözleşme imzalanacak.

Çok da iyi olacak.

Sevgili Sergen sözüm sana...

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana kısıtlı imkanlarla başarılara imza attın.

Büyük Beşiktaş camiası arkanda.

Seni tanırım ve özü sözü bir insan olduğunu bilirim.

Kulübün futbol yapılanması için önemli adımlar atmak için harekete geç ve Beşiktaş'ın geleceğini düşün.

Altyapıdaki kıvılcımı ateşe çevir.

Scout ekibini genişlet ve dünyaya açıl. Transferde yetenekli gençleri kulübe kazandır.

Futbolcu üretimi için kolları sıva.

Bu kulübün Ajax'tan Porto'dan eksiği yok, fazlası çok.

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Yıllarca futbolun profesörü olarak adlandırdığım sevgili Gündüz Tekin Onay, Beşiktaş'ta gerçek futbol devrimi yapmak istedi ama maalesef önü tıkandı.

Tabii ki şampiyonluk da önemli ama bu futbol yapılanması için yola koyul.

Ben eminim ki camianın da gerçek desteğini alırsan Avrupa futbolunu sallar, hayal bile edilemeyecek kupalara ambargo koyarız.

50 yıldır futbol camiasında olan Sinan Ağabey'in de sana her zaman bir telefon kadar yakın.

Hep birlikte başaralım...