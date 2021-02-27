Muhteşem ötesi

Dün ilk 20 dakikanın ardından sahada Beşiktaş'ı izlerken kendi kendime 'Neler oluyor?' dedim. Takım öyle bir oynamaya başladı ki; 30 yıl öncesi, sanki dönem; Metin-Ali-Feyyaz...

Kara Kartal, maçın büyük bölümünde öyle coşku fırtınası yaşattı ki, Süper Lig'de bu tempoya karşı koyabilecek takım yok.

Rosier'in 40 metrelik deparında Denizlisporlu futbolcuları ipe dizer gibi çalımlaması, Aboubakar'ın takım arkadaşlarına nefis pasları, Larin ve N'Koudou'nun bindirmeleri ve ard arda harika ortaları bir futbol belgeseli tadındaydı.

Kaleci Ersin'le birlikte savunmanın hemen önündeki Josef ve Atiba uyumu yine harikaydı. Eski günlerine dönmesini beklediğimiz Vida ve Adem Ljajic eski günlerden de iyi... Larin ve Aboubakar'ın muhteşem dönüşleri güzel günleri müjdeledi. Unutmadan, sezon başı çok eleştirdik ama; Welinton ve N'Sakala'nın performansını takdir etmemek elde değil.

H H H

Mücadelenin ikinci yarısını Beşiktaş'ın rölantiye alması Salı günkü Malatya deplasmanına hazırlıktı. Sergen Hoca yaptığı değişikliklerle oyuncularını bu maça şimdiden hazırlar gibiydi ama yine bu rölantide bile neler kaçtı neler!

Daha doğrusu Cenk Gönen neler kurtardı neler!

Konuk ekibi beğenmedim, çok toplama bir takım görünümündeydi.

Denizlispor'da sezon başında bedelsiz transfer edilen Sagal da çok kaliteli bir kumaş... Beşiktaşlı yönetici arkadaşlarının dikkatine...

Cüneyt Çakır dün iyi bir bir maç yönetti. Bak Cüneyt istediğin zaman iyi yönetmesini biliyorsun, aferin...