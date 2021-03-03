Mucize adam

İlk 45 dakika temposuz, tatsız, tutsuz bir futbol izledik.

Malatyaspor, Beşiktaş'ın üzerine gelmesini beklerken belli ki Sergen Yalçın bu deplasmandan oldukça çekindi ki sahaya; Atiba, Josef ve Necip'le birlikte çıkmayı tercih etmişti. Sahanın zeminin bozuk olması Beşiktaş'ın temposunu iyice düşürdü. Siyah-Beyazlı takım maçın üçte ikilik bölümünde pozisyon üretmekte de zorlandı, hatta kalesinde tehlikeler gördü.

Sergen Hoca ikinci yarıya Necip'in yerine Mensah'ı alarak takıma canlılık getirdi ama yine Malatya'nın üzerinde yeteri kadar baskı yoktu.

Beşiktaş puan mı kaybedecek diye beklerken sanki Süpermen peleriniyle Atiba Hutchinson sahneye çıktı. Büyük takımın büyük oyuncusu, dediğin böyle zamanlarda belli olur.

Mucize adam... Ne söylesek, ne yazsak az! Ben yönetimin yerinde olsam sınırlı sayıda özel imalat Atiba Hutchinson forması yapıp yüksek fiyatta satarım. Kapış kapış gider ve yıllar geçtikçe formalar; Atiba gibi değer kazanır.Sergen Hoca hiç kuşkusuz dün Cenk Tosun'u aradı.

Zora giden maçlarda Cenk Tosun kilidi açan isim olacaktır.

O da gelince Beşiktaş daha da rahatlar. Tabii Ersin'in maç öncesi kendisini iyi hissetmemesi nedeniyle kaleyi koruyan Utku da her haliyle alkışı hak ettiğini belirteyim. Mart ayına girdiğimize göre artık her maç bir final ve dünkü 3 puan şampiyonluk yolunda altın değerinde. Tebrikler Beşiktaş...

Hakem Halis Özkahya'ya sosyal medyadaki eleştiriler belli ki iyi gelmiş ki; başarılı bir maç yöneterek hepimizi şaşırttı.