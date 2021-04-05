Beşiktaşlılar affetmeyecekler

Aylardır methiyeler düzdüğüm Beşiktaş'ın dünkü futbolunu beğenmedim. Açık ve net; dünkü futbol Beşiktaş'a yakışmadı.

Yürüyerek maç kazanılmaz! İlk yarı Kasımpaşa farkı daha açabilirdi.

İkinci yarı bir şeylerin değişmesini beklerken Sergen Yalçın'ın 57 dakika boyunca Adem Ljajic'e tahammül etmesi Beşiktaşlıların tansiyonunu yükseltti. Camia olarak oyun kurucuları; Ljajic ve Oğuzhan'ın yıllardır iyi oynamasını bekliyoruz. O kadar kötüsünüz ki; Beşiktaşlılar sizi affetmeyecek!

Necip ve Rosier yerlerinde sırıtırken Rosier'in de alışık olmadığımız kadar kötü olması hayal kırıklığının büyüklüğünü gösteriyordu. Yıllardır söylüyorum Necip'ten sağ bek olmaz, dün Rosier sağda oynasa Necip stopere çekilse takım bu kadar sırıtmazdı.

Hani o yılın transferi diye yere göğe sığdıramadığımız Josef'in de dün ayakta duracak hali yoktu. N'Sakala ise kimse kusura bakmasın ama Beşiktaş futbolcusu gibi değil sanki Survivor yarışmacısı gibi...

Kabak gibi göründü ki; Aboubakar ve Ghezzal'in yokluğunda Beşiktaş da yokları oynuyor.

Beşiktaş'ta kötü futbola genç kaleci Ersin, kurtardığı penaltıyla meydan okudu. Gökhan Töre'yi dün beğendim.

Sergen Hoca da değişiklikleri son 30 dakikaya sığdırmaya kalkınca yenilgi kaçınılmaz oldu.

Bu futbol şampiyonluğa yetmez ama enseyi karatmamak gerek.

Umarım takım gereken dersi almıştır.

Kasımpaşa ise bulunduğu yeri hak etmiyor. Dün savaşarak çok önemli bir üç puanı alarak küme kalmak için önemli bir adım attılar. Özellikle sol bek Anıl Koç'un kumaşı çok iyi...

Son iki haftada yapılan eleştireler hakem Umut Meler'e belli iyi gelmemiş. VAR hakemleriyle birlikte Beşiktaş'ın iki penaltı pozisyonunu değerlendirmeye almaması berbat, sarı kartı olan Aytaç'ın yaptığı sert faul sonrası atılmaması ise rezaletti.

Sergen Hoca, pozisyon sonrası, oyundan alınan Aytaç'ı göstererek; hakeme; ''Senin yapamadığını onlar yaptı'' diyerek isyan etmekte çok haklıydı.