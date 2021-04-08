Sihirbaz

Beşiktaş dün Alanyaspor karşısında ligin en önemli maçlarından birine çıkarken şampiyonluk yolunda çok ama çok önemli 3 puanı haznesine yazdırdı. Dünkü galibiyet aslında 3 puandan da fazlasıydı. Kasımpaşa karşısında hakem engeline takılan Siyah-Beyazlı takım, 90 dakika boyunca gösterdiği performansla şampiyonluğu ne kadar istediğini ortaya koydu. Maçın yıldızı hiç kuşkusuz ki Rachid Ghezzal'di. Hani son dakikada transfer edilen, 'futbolu unuttu' denilerek transferi eleştirilen Rachid Ghezzal dün sahada futbol şov yaptı. Bu adam futbolcu değil bir sihirbaz.... Cezayirli yıldız oyunun daha 1. dakikasında öyle bir şut attı ki, top direkten dönerken 'bu şov devam' edecek dedim içimden. Öyle de oldu... Öyle milimetrik paslar attı ki resital tadındaydı. Attığı golde yaptığı plase uzun yıllar konuşacak güzellikteydi. Atiba iki golde de nefis asistler yaparken yine yüreğini sahaya koydu. 3-4 gündür Beşiktaş'ı soran dostlarıma 'Aboubakar ve Cenk oynamazsa forvette Atiba oynar" oynar demiştim. Bana gülenler de oldu ama işte Atiba, işte nefis iki gol pası... Beşiktaş bir haftanın ardından yine fabrika ayarlarına döndü. Cenk Tosun gibi golcünün takım için ne kadar önemli olduğu görülürken Welinton savunmada kaç top kesti; sayamadım. Oyuna son 20 dakikada giren N'Koudou da kontrataklarda takım için büyük güç.. Beşiktaş tartışmasız şampiyonluğun en önemli favorisi... Beşiktaş'ta tek eleştirebileceğim isim öncelikli görevi markaj yapmak olan N'Sakala'nın sahada abuk subuk işlere dalması... Alanyaspor oyunu çirkinleştirmeden oynadı. Efecan ve Caulker'ın eksikliklerini çok aradılar. Hakem Ümit Öztürk başarılı bir maç yönetti. Eyyamsız maç yönetmek bu kadar zor değilmiş değil mi Halil Umut Meler?