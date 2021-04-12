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Sinan Vardar

Sinan Vardar

12 Nisan 2021 | Pazartesi

Sihirbaz 2

Kağıt üzerinde kolay diyenler yanıldı ama Beşiktaş altın değerinde 3 puanı haznesine yazdırdı. Ve kaldı; 8 final haftası.. Tabii ezeli rakipleri bu tempoda giderse 4 hafta sonra şampiyonluk kutlamaları da başlayabilir.
maçın zor geçeceğini biliyor olacak ki, 90 dakika boyunca oyuncularını sürekli motive etmeye çalıştı.
Haksız da değildi ...
Ev sahibi ekip can haliyle lider takıma zor anlar yaşattı. Tabii zemin güzel bir görünse de topun sürekli zıplaması da mücadeleyi daha zor bir hale, sanki halı saha maçı tadına çevirdi. Bu da Beşiktaş için handikaptı.
Beşiktaş dün kazanırken sahneye yine Sihirbaz çıktı.
İki golün asistini yapan Ghezzal nokta atışı paslarının yanısıra bir de harika bir gole imza attı. Geçen hafta Ghezzal için sihirbaz demiştim.
Dünkü futbol resitali Sihirbaz'ın ikinci versiyonuydu; Sihirbaz 2 vizyonda...
için ne söylesem diye düşünürken maçı anlatan BEIN Sports spikeri onun için harika bir benzetme yaptı; ...
Hani; 'in canlandırdığı, bir mucize sonucu yaşlı doğup, yıllar geçtikçe gençleşen karakterin adı...
ile , çok iyi çalıştı.
ve 'nin eski günlerdeki gol atmaları keyif verdi.
Rosier ilk yarı tutuktu ama ikinci yarıda açıldı, hatta çizgiden çok önemli bir top çıkarması takımı ayakta tuttu.
Beşiktaş keskin bir virajı dönerek taraftarlarına yavaş yavaş mesajı veriyor; şampiyonluk için hazır olun!
Sakatlanarak oyundan çıkan maalesef sezonu kapattı.
Geçmiş olsun dileklerimle...
'da çok yetenekli bir isim.. Ben onun çok daha iyi bir yerde olabileceğini düşünüyordum. Atıf ve bizim BEFAM ürünü 'i de dün çok beğendim.

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Atiba, Rachid Ghezzal, DORUKHAN, bein sports, Necip, Cenk Ahmet, Emrah Başsan, Sergen Yalçın, Sergen Hoca, Benjamin Button, Brad Pitt, Oğuzhan, Gökhan Töre, Cenk Tosun, Erzurumspor

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