Sihirbaz 2

Kağıt üzerinde kolay diyenler yanıldı ama Beşiktaş altın değerinde 3 puanı haznesine yazdırdı. Ve kaldı; 8 final haftası.. Tabii ezeli rakipleri bu tempoda giderse 4 hafta sonra şampiyonluk kutlamaları da başlayabilir.

Sergen Yalçın maçın zor geçeceğini biliyor olacak ki, 90 dakika boyunca oyuncularını sürekli motive etmeye çalıştı.

Haksız da değildi Sergen Hoca...

Ev sahibi ekip can haliyle lider takıma zor anlar yaşattı. Tabii zemin güzel bir görünse de topun sürekli zıplaması da mücadeleyi daha zor bir hale, sanki halı saha maçı tadına çevirdi. Bu da Beşiktaş için handikaptı.

Beşiktaş dün kazanırken sahneye yine Sihirbaz Rachid Ghezzal çıktı.

İki golün asistini yapan Ghezzal nokta atışı paslarının yanısıra bir de harika bir gole imza attı. Geçen hafta Ghezzal için sihirbaz demiştim.

Dünkü futbol resitali Sihirbaz'ın ikinci versiyonuydu; Sihirbaz 2 vizyonda...

Atiba için ne söylesem diye düşünürken maçı anlatan BEIN Sports spikeri onun için harika bir benzetme yaptı; Benjamin Button...

Hani; Brad Pitt'in canlandırdığı, bir mucize sonucu yaşlı doğup, yıllar geçtikçe gençleşen karakterin adı...

Dorukhan ile Necip, çok iyi çalıştı.

Oğuzhan ve Gökhan Töre'nin eski günlerdeki gol atmaları keyif verdi.

Rosier ilk yarı tutuktu ama ikinci yarıda açıldı, hatta çizgiden çok önemli bir top çıkarması takımı ayakta tuttu.

Beşiktaş keskin bir virajı dönerek taraftarlarına yavaş yavaş mesajı veriyor; şampiyonluk için hazır olun!

Sakatlanarak oyundan çıkan Cenk Tosun maalesef sezonu kapattı.

Geçmiş olsun dileklerimle...

Erzurumspor'da Emrah Başsan çok yetenekli bir isim.. Ben onun çok daha iyi bir yerde olabileceğini düşünüyordum. Atıf ve bizim BEFAM ürünü Cenk Ahmet'i de dün çok beğendim.