Keyifler kaçıyor!

Beşiktaş'ın Sivas'tan aldığı 1 puanı küçümsemiyorum ama takım iyi işaretler vermiyor. Sözüm size futbolcu kardeşlerim; şampiyonluğa bu kadar inanmışken son 3-4 maçtır takım keyfimizi kaçırıyor. Dünkü kötü futbolla Beşiktaş 2 puan kaybetmedi, 1 puan kazandı. Hazıra dağ dayanmaz! Aman dikkat! Şampiyon olmak isteyen bir takımın dün 90 dakikayı iki buçuk pozisyonla bitirmesi durumun vahimiyetini gösteriyor. Kanatlar çalışmıyor. Hadi N'Sakala'dan alışkınız ama Larin ve Rosier de yokları oynadı. N'Koudou zaten zaman kaybı... Dakikalar geçtikçe oyun iyice düğümlenirken Sergen hoca baktı olmadı, son 20 dakikada Ghezzal ve Dorukhan'ın yerine Ljajic ve Gökhan Töre'yi oyuna sürdü. Böyle bir değişikliği eminim ki, Rıza Çalımbay beklemiyordu. Ama iki futbolcu öyle berbat ki, sürmez olaydı.

Aboubakar'a bir kenara koyup, 'geçmiş olsun' dileklerimi ileteyim ama dün sahada iyi olan bir Ersin bir de Atiba vardı. Yapmayın beyler; ayıptır!.. Sivasspor; Başkan Mecnun Odyakmaz ve teknik direktör Rıza Çalımbay'la bütçesine ihanet etmeden harika işler çıkarıyor. Ahmet Oğuz dün dikkatimi çekerken, kaleci Ali Şaşal'ın yan toplarda ve topu oyuna sokarken gösterdiği beceriyi çok beğendim. Hakkını verelim, Sivas o kadar eksiğine rağmen galibiyeti kaçıran taraf oldu. Beşiktaş'ın bundan sonra bir yenilgi kredisi kaldı. Takım yorgun, takım tanınmaz halde. Ve şampiyonluğun kaçmaması için bir an önce ayağa kalkmalı. Sergen Hoca sana inanıyoruz, top sende... Bu arada Hakem Fırat Aydınus harika bir yönetim gösterdi. Az düdükle bu güzel yönetimi alkışlıyorum.