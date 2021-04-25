Ne diyorsa o!
Beşiktaş'ta sakat ve cezalı 6 futbolcu olması taraftarları endişelendirmişti ama teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi yayıncı kuruluşa maçın skorunu şu sözler açıkladı; ''Beşiktaş 11 kişi saha çıkıyorsa eksik yok demektir...'' Maç zaten bu sözlerle başlamadan bitmişti.
Atiba'nın da sakatlanmasıyla 7 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Gökhan Töre gol ayağı olarak maça çıktı. Töre ne yapacak diye beklerken N'Koudou harika iş çıkardı. İstanbul'da son oynanan A.Gücü maçında gayri ciddi oynayan N'Koudou dün sahneye çıktı ve attığı iki golle Necip'le birlikte maçın yıldızı oldu.
Tabii Necip'e özel bir parantez açmalıyız. Dün sahanın yer yerinde Necip vardı, hem de ne vardı. Helal sana büyük kaptan Necip... Markaj altındaki Ghezzal de zaman zaman nefes aldığında harika paslarla rakibi allak bullak eden isim oldu.
***Ljajic ve Rosier sırıttı. Rosier son haftalarda yokları oynuyor.
Sergen Hoca'ya tavsiyem yarın hemen oyuncularına Cooper testi yapsın. İddia ediyorum, bu Ljajic 400 metreyi 3 kere koşamaz. Beşiktaş'ta en çok parayı alan Ljajic futbolu bırakmaya hazırlanıyor gibi... Ah Töre ah... Bulmuşsun forma fırsatını bu kadar çok mu ofsaytta düşülür? Akıllı çocuksun. Aklını bir zahmet...
Küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor'un sahada oyunu çirkinleşmemesi takdire şayandı.
Rize'den gelebilecek 3 puan çok çok önemli ama o maçta da Necip ve Rosier'in de olmayacak. Ama Sergen Yalçın'ın da dediği gibi Beşiktaş Rize'de de sahaya 11 kişi çıkacak.
Beşiktaş dün rakiplerine de ''Şampiyonluğu bırakmam'' mesajı verdi. Zaten Sergen Hoca iki gün önce "Rakiplerimiz ikincilik için büyük mücadele veriyor" dedi, golünü attı.
Sergen hoca ne derse o...
Hakem Cüneyt Çakır'a Avrupa Şampiyonası'nda başarılar dilerim de;
N'Koudou'ya gözünün önünde yapılan yüzde 1 milyonluk penaltıyı nasıl es geçiyor, bana bir zahmet anlatsın.
Telefonunu bekliyorum Cüneyt Hoca!
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