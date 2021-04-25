Ne diyorsa o!

Beşiktaş'ta sakat ve cezalı 6 futbolcu olması taraftarları endişelendirmişti ama teknik direktör Sergen Yalçın maç öncesi yayıncı kuruluşa maçın skorunu şu sözler açıkladı; ''Beşiktaş 11 kişi saha çıkıyorsa eksik yok demektir...'' Maç zaten bu sözlerle başlamadan bitmişti.

Atiba'nın da sakatlanmasıyla 7 eksikle çıkan Beşiktaş'ta Gökhan Töre gol ayağı olarak maça çıktı. Töre ne yapacak diye beklerken N'Koudou harika iş çıkardı. İstanbul'da son oynanan A.Gücü maçında gayri ciddi oynayan N'Koudou dün sahneye çıktı ve attığı iki golle Necip'le birlikte maçın yıldızı oldu.

Tabii Necip'e özel bir parantez açmalıyız. Dün sahanın yer yerinde Necip vardı, hem de ne vardı. Helal sana büyük kaptan Necip... Markaj altındaki Ghezzal de zaman zaman nefes aldığında harika paslarla rakibi allak bullak eden isim oldu.

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