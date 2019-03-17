Gerçek yıldızların şovu – Sinan Vardar – Fotomaç
17 Mart 2019, Pazar
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Gerçek yıldızların şovu

Gerçek yıldızların şovu

final gibi maçlara çıkıyor. Hayır hayır; şaka yapmıyorum.
Ligin finalinde alınacak bir ikincilik gelecek sezon için Şampiyonalar Ligi'nin kapısını açacak. Dünkü üç puan ekonomik olarak zor günler geçiren kulübün geleceği acısından çok ama çok önemli.
Takımın, teknik kadronun, yönetimin ve özellikle de taraftarın bu günlerde takıma sahip çıkması şart.
dün ilk 11'de Ljajic ve Kagawa'yı birlikte sahaya sürerek taraftarın sesine kulak verdi.
Beşiktaş ilk 30 dakikada kalesine bir kere bile gidememesi ciddi sıkıntıyı işaret ediyordu.
İlk 45 dakikada isabetli şutu yokken Göztepe iki önemli pozisyondan yararlanaması Beşiktaş için büyük şanstı.

Maçtan önce Caner'in sakatlanması, Adriano'nun da karşılaşmanın hemen başında oyundan çıkması Beşiktaş'ı tabii ki kötü etkiledi. Allahtan Necip oyuna girdi de yine jokerlik görevini yaptı.
Tabii Necip düşmanları trollerin ağzına biber süreceğim; başka yolu yok. Necip, Dorukhan ve Atiba asker gibi görevlerini yaparken 36'lık Atiba'nın sahada basmadık yer bırakmamaasına şapka çıkarmak gerek.
Beşiktaş ikinci devrede Quaresma'nın sazı eline almasıyla gerçek bir şov izlettirdi. Ljajic, Kagawa derken Quaaresma'nın bu takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Siyah-Beyazlı takımın golünde Quaresma'nın nefis ortası kadar 'ın havada asılı kalışı; gerçek yıldızlarının jeneriklik gösterisiydi.
Hep yazacağım; kendilerini transfer sihirbazı zannedenler geçtiğimiz sezon ortasında Burak Yılmaz alsalardı Beşiktaş hala son şampiyondu.
Beşiktaş'ın dün önemli bir üç puana imza atarak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmesi ve özellikle de maçın ikinci 45 dakikasındaki futboluyla taraftarını mutlu etmesi önemliydi.
Göçtepe dün özellikle savunmada çok başarılıydı ama yine gol yollarında etkisizlerdi.
ekibi kenetlenerek bu zor dönemi atlatmalı.

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