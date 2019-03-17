Gerçek yıldızların şovu

Beşiktaş final gibi maçlara çıkıyor. Hayır hayır; şaka yapmıyorum.

Ligin finalinde alınacak bir ikincilik gelecek sezon için Şampiyonalar Ligi'nin kapısını açacak. Dünkü üç puan ekonomik olarak zor günler geçiren kulübün geleceği acısından çok ama çok önemli.

Takımın, teknik kadronun, yönetimin ve özellikle de taraftarın bu günlerde takıma sahip çıkması şart.

Şenol Güneş dün ilk 11'de Ljajic ve Kagawa'yı birlikte sahaya sürerek taraftarın sesine kulak verdi.

Beşiktaş ilk 30 dakikada Göztepe kalesine bir kere bile gidememesi ciddi sıkıntıyı işaret ediyordu.

İlk 45 dakikada isabetli şutu yokken Göztepe iki önemli pozisyondan yararlanaması Beşiktaş için büyük şanstı.