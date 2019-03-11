Saygı! – Sinan Vardar – Fotomaç
11 Mart 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Sinan Vardar Saygı!

Saygı!

dün sahaya çıkarken lider 'le puan farkı tam 16'ydıı, yendi 13 oldu, tabii ki hedef artık Şampiyonlar Ligi... Tabii ki bu kadronun şampiyonluk yarışından uzaklaşması ne kadar garipse de Siyah-beyazlı takımın dünkü gösterisine saygı duymamız gerekiyor. Beşiktaş dün belki de sezonun en iyi futbollarından birini sergiledi. Siyah-Beyazlı takım, 90+3'te Kagawa ile 3 puanı kaptı ama siyahBeyazlı takımın hakkı bu maçı daha farklı kazanmalıydı. Beşiktaş dün önce kalecisi Serkan'ı ardından da direkleri aşamadığını düşünürken Kagawa finali harika bir vuruşla bitirerek siyah-beyazlı takıma 3 puanı getirdi. Konuk ekip iki kere Beşiktaş kalesine gelirken Loris karius'un her zamanki gibi kabul gününde oluşu az daha pahalıya patlayacaktı. Burak önce attırdı ardından nefis bir gol attı. Gol sevincinde 'in yanına koşarak küllerinden doğmasını sağlayan olan adama saygısını göstermesi anlamlıydı. Ah yönetim ah! Güneş'in sözünü dinleyip Burak'ı geçen sezon alsaydı; şimdi son şampiyon Beşiktaş'tı. Ljajic, de sahanın en iyilerindendi. Medel'in 'ın golüyle sonuçlanan frikik öncesi topu arkasına geçen Quaresma'ya tepkisi de tam yerindeydi. Necip de ıslıklardan nasibini alırken ona yapılan protestoyu haksızlık olarak nitelendiriyorum. Konyaspor'da 10 net kurtarış yapan kaleci Serkan'ın yanı sıra 21 yaşındaki Konya Selçuklu'dan alınan G.Birliği altyapısı patentli Mücahit Can'ı çok beğendim. Beşiktaş'ın transfer sihirbazlarına duyurulur! Şenol Güneş'in günahı ne? Yönetime yakın troller Güneş'i itibarsızlaşmaya çalıştı, hoş olmadı. Taraftar yönetime tepki gösterirken yerden göğe kadar haklı olabilir ama Güneş'e böyle veda edilmemeliydi?

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