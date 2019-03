Dik durun gerçekleri açıklayın

Şöyle yıllar öncesine bir gidiyorum...

Fikret Orman yönetimi yeni göreve gelmiş, takımın en iyi futbolcularından biri Egemen Korkmaz. Zaten onu Kartalspor'dan beri biliyordum. Durup dururken 50-60 bin euro için gönderildi.

Egemen, maçlarını takip ettiğim ve çok sevdiğim Erzurumspor'da bu sezon harika oynuyor.

Bakın Beşiktaş'ta Egemen gittikten sonra; 7 yılda 10'a yakın stoper alındı. İçlerinde Tosic ve Marcelo gibi iyiler de var. En son aldıkları Mirin tam bir fiyasko. Nereden alırlar, kim takip etmiş?

Kabak gibi meydanda!

Tosic, Marcelo, Egemen'ler gitsin ki, yamyamlar para kazansın!

Transfer sihirbazlarının yancıları; biri gitsin, biri gelsin ki paraları götürsünler.

Sonra "Paralar nerede?" diye soruyoruz. İşte paralar burada! Aynı şey kaleciler, golcüler için de geçerli.

İyiler gidiyor, bol menajerlik ücretli molozlar geliyor.

Eh tabii borçlar da bu noktaya geldi.

1 yıl önce adam sadece Burak Yılmaz'ı istedi. O dönem almadınız, sonra da "Şampiyonluk neden gitti" dediniz.

Sonra da Şenol Güneş neden gitti?

Gizli gizli adamın kuyusunu kazdınız.

Mobbing yaptınız.

İki ay önce Yıldırım Demirören-Fikret Orman-Şenol Güneş'in oteldeki toplantısında nasıl bir anlaşma yapıldı açıklamadınız?

Yüreğinizi koyun, gerçekleri Beşiktaş ve Türk futbol kamuoyuna açıklayın.

Çünkü Beşiktaş'ın hâlâ Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi için ikincilik şansı var.

Galatasaray'a karşı bildirgeye imza atıyorsunuz, 1 ay sonra da özür diliyorsunuz. Galatasaray Başkanı da özür dilediğinizi açık açık belirtiyor.

Sayın Fikret Orman, sanki saman altından su yürüterek TFF Başkanlığını düşünüyor gibi.

Neyse demokratik ülkede bu da sizin en tabii hakkınız.

Lütfen artık doğru ve dik durun ve spor kamuoyuna düşüncelerinizi bir açıklayın.

Çünkü artık yönetim tarzınız Beşiktaş camiasına sıkıntı veriyor.



SOMASPOR GELİYOR

Somaspor, geçtiğimiz gün en yakın takipçisi Bursa Yıldırım Belediyespor'u kendi sahasında 3-1 gibi net bir skorla yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Her ne kadar bundan sonraki 5 maçı kolay maçlar gibi gözükse de Somaspor'da ayaklar yere basmalı.

Somalılar profesyonel ligi o kadar çok istiyorlar ki... 10 bin kişilik stadı, muhteşem kamp ve antrenman tesisleri ve sıfır borçla Somaspor 3. Lig'e hazır.

Ali ve Temel başkanları, İhsan, Abdullah, Hakan gibi başarılı yöneticileri, tribün lideri Murat'ın muhteşem tribün şovuyla Somaspor bu sezon özlediği şampiyonluğa ulaşacak gibi. Ben de kulübün onursal başkanı olarak her zaman yanlarında olacağım.

Altyapısına önem vererek kurumsallaşacak Somaspor ümit ederim ki; daha üst liglerde yer alır. Çünkü Soma'da yağ, şeker, un her şey hazır. Şimdi kentin kenetlenip helvayı yapma zamanı geldi.