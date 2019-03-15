Beşiktaş büyük taştır!

Beşiktaşlı taraftarların geçtiğimiz haftaki Konyaspor maçında Başkan Fikret Orman, yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş'e yaptıkları protesto haftaya damgasını vurdu. Ne siyah-beyazlı takımın güzel futbolu, ne Burak Yılmaz'ın ve Kagawa'nın şahane golleri yeteri kadar konuşulmadı. Futbol kamuoyunda varsa yoksa taraftarın protestosu gündemde! Beşiktaşlı taraftarlar yaşanan iki lig şampiyonluğunun ve Şampiyonlar Ligi'ndeki müthiş başarının ardından mutluluklarında da çıtayı yükselttiler. Taraftar daha çok başarı isterken, yükseliş birden yere çakılmaya doğru yol almaya başladı.



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Bugün gelinen noktada, Beşiktaşlı artık geleceğe endişeli bakıyor. Beşiktaş'ın popülist bir şekilde kötü yönetildiğini ve finansal durumun kulübün geleceği açısından büyük endişe yarattığını son iki yıldır yazıp, söyledim. Maalesef gelinen nokta; içler acısı. Beşiktaş'ın şu anda 8 futbolcusu aylardır alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle kulübü FIFA'ya şikayet etti. Türk futbolcular ise beklemede.

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Neden kadro dışı kaldığını bilmediğini belirten Gökhan Töre tam 9 aydır kulüpten hiç bir şekilde para alamadığını belirtti. Bunun yanı sıra kulüp emekçileri de 5 aydır maaşlarını alamıyorlar. Durumları gerçekten içler acısı. Başkan kendisine yakın medya mensuplarına verdiği demeçlerde Beşiktaş'ı güllük gülistanlık anlatıyor. Ama kulübün borcu 2.5 milyar TL'yi aştı. Bugün Beşiktaş'ın bilanço rakamları o kadar göze batmaya başladı ki, kulübün batma noktasına geldiğini yabancı medya bile yazıyor.Yönetim bu aşamada Milli Takım 'la anlaşan Şenol Güneş'i, siyah-beyazlı takımda tutup taraftarın tepkisini izole etmeye çalışıyor. Beşiktaş taraftarı bugünlerde oldukça hassas. Yönetimsel olarak bu süreç iyi yönetilmedi ve yönetilmiyor. Maalesef Beşiktaş yönetimi şu andaki görünümüyle, b büyük kulübe en az iki gömlek küçük geliyor. Başkan Fikret Orman sürekli popülist açıklamalarla günü kurtarmaya çalışıyor. Taraftarlar artık küçük, büyük, beyaz; her türlü yalandan bıktı. İki yıldır yazıp, söylediğim sıkıntılar, ciddi yanlışlar birer birer ortaya çıkıyor.

Beşiktaş Başkanının yerinde olsam bu yanlış politikadan vazgeçip taraftara tüm gerçekleri anlatırım. Beşiktaşlı taraftarlar da belki de sadece şunu istiyor; doğru ve dürüst bir yönetim. Artık kandırılmak istemiyor! Beşiktaş çok büyük bir kulüp hatta Türkiye'nin en eski ve en etkili grubu. Çok büyük taraftarı da arkasında. Beşiktaş taraftarının bugüne kadar eleştirdiği, protesto ettiği çok başkan ve yönetici gördüm. Ama ilk kez ''Paralar nerede?'' diye bir başkana soruluyor. Bu, çok acı bir durum. Beşiktaş taraftarı her zaman kulübünü düşünür. Sakın ola ki, bu büyük taraftarla oynamayın. Beşiktaş büyük taştır, altında kalırsınız!