Hayata dönüş!

Ligde 3 haftadır kazanamayan Bursaspor, küme düşmesi kesinleşen Karabük'e deplasmanda bir patladı, pir patladı.

Timsah, tam 139 gündür deplasmanda puan bile alamamıştı. En son 3 Aralık'ta Konya'da 3-0 kazanan Timsah, son 7 deplasmandan hep eli boş dönmüştü.

Korkulu rüya görmemek için bu maçı mutlaka kazanmalıydı. Nitekim 8. deplasmanda şeytanın bacağını kıran yeşil-beyazlılar, resmen hayata döndü!

Son 9 maçta sadece 4 gol atan Timsah, bu kez bir maça 4 gol birden sığdırdı.

Teknik direktör Mustafa Er, ofansif bir 11'i sahaya sürdü. Sow'u forvette başlatan Er, Stancu'yu sol kanatta oynattı.

Furkan Soyalp, 8 numarada etkili bir performans sergiledi.

Kaptan Batalla rahatça köşeden ağları görüp, ligdeki 5. golüne ulaştı.

Devre biterken Ertuğrul'un açık eliyle buluşan top sonrası, kaleci Harun, Ergin Keleş'in penaltısını kurtarsa da, defans ağır kalınca, Murat Akın skoru eşitledi.



FORVETLER İŞ BAŞINDA

Ancak, hemen ardından kaleci Çağlar'ın düşürdüğü Sow, penaltıyı ters köşeden gole çevirince, Timsah soyunma odasına 2-1 üstün girdi. 2. yarıda Barış Yardımcı ve Stancu ile 4-1'lik farka farka koşan yeşil-beyazlılar, ligin 2. devresinde 13 maçta 11 puana ulaştı. Sow, Batalla ve Stancu gibi forvetlerin birlikte gol atması da moral açıdından güzel oldu. Mustafa Er'in oyuncu değişiklikleri ve tercihleri de çok yerindeydi.

Furkan'ı alkışlatırken, Badu, Emre Taşdemir gibi sakatlıktan yeni çıkan isimleri de takıma monte etmeye çalıştı.

Timsah'ın iyice rahatlaması için kalan 4 maçta en az 4-5 puan alması gerek.