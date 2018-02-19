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HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Ateşle oyun!

    Ligde 8 haftadır kazanamayan , evinde 'u da yenemeyince, resmen ateşle oynamaya başladı.
    Sakatlığı düzelen ve 3 hafta sonra takıma dönen Batalla ile Bostock, orta sahada ilk kez beraber oynadılar. Fakat Timsah yine ruh gibiydi!
    3 Aralık'ta Konya'daki 3-0'lık galibiyetten sonra resmen kazanmayı unutan Bursaspor, bu beraberlikle kan kaybını sürdürdü.
    3 haftadır sakat olan Sow ve Badu'dan yoksun Timsah, cezalı 15 bin taraftarının yokluğuna ve stada gelen 11 bin 552 taraftarının desteğine karşın "kara kayıpları" oynadı!
    Bursaspor, ilk yarıda 2 duran toptan Ekong'la yakaladığı 2 net pozisyon dışında varlık gösteremedi.
    Hakem Palabıyık, Azubuike'nin Barış'ın kafasına attığı tekmeye sarı bile vermezken, 39'da Doria'nın ceza sahasında Titi'yi tutup indirmesine de penaltı çalmadı!

    Delarge tüy dikti
    İkinci yarıda da "bal yapmayan arı" misali son vuruşlarda etkili olamayan Timsah'ta, Delarge, yaptığı saçma sapan işlerle taraftara saç baş yoldurttu!
    Le Guen de bu oyuncuyu çıkarmak için 69 dakika bekledi. Yaptığı değişikliklerle de şaşırttı!
    Futbol adına üretkenlikten ve hırstan yoksun olan yeşil-beyazlılar, mutlak kazanması gereken 6 puanlık maçta, hayat verecek golü bulamayınca, geçen seneki filmi oynamaya başladı. Zira düşme hattıyla arada sadece 6 puan var! Ve gidişat da hiç iyi değil!

    • Serkan Yetişmişoğlu Serkan Yetişmişoğlu
      1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
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