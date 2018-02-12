Maç seçtiler!

Timsah, Ege'de rakibine ilaç oldu! Batalla ve Sow gibi 2 önemli kozundan yoksun Timsah'ta, Le Guen, cezası biten Agu ve Beşiktaş'a gol atan Delarge'ı yedek soyundururken, Shehu'yu yine ön liberoda, Kembo'yu kanatta oynattı. Bostock'u 8 numaraya çekmesi ise ilginçti!

Akhisar'dan ligde; 7 gol fazla atıp, 7 gol az yiyen Bursaspor'da; Beşiktaş maçındaki iştahlı ve üretken oyunun yerinde yeller esiyordu! İlk yarıda 45'e kadar isabetli şut atamayan, golü yiyinceye dek savunmadan çıkmayan yeşilbeyazlılar, belli ki çok net "maç seçiyor"!

İşte bu; çok tehlikeli bir durum!..



Yalan rüzgarı...

İkinci yarıda daha fazla topa sahip olan Timsah'ta hamleler beklenen katkıyı yapmadı. Kembo büyük bir hayal kırıklığı! Yenilgiye doğru dürüst reaksiyon veren yok! Hep yalan rüzgarı!90 dakikada; 9 şutta sadece 2 isabetli cılız şut! Timsah, final pasları ve son vuruşta etkisiz kalınca, hasretini 7 maça çıkardı.

Le Guen'in; kadro ve hamle seçimindeki yanlışlar, Bursa'nın hüsran serisini sürdürmesinde büyük rol oynadı.

Bir hafta önce coşan takım, Akhisar'da acemiler mangası gibi oynuyor!

20 milyon euro'luk (!) kadro, camiayı;

13 hafta kala yine aynı travmaya sokuyor!

Koskoca şampiyon apoletli bir takımın 2 sezondur bu hale düşmesi nasıl açıklanabilir?

Artık kalan her maç final! Herkes şapkasını önüne alıp toparlanmazsa, sonrasını düşünmek bile istemiyorum!