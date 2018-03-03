Hayata dönüş!

Ligde 9 haftadır kazanamayan ve sadece 3 puan alabilen Bursaspor, Stancu'nun golüyle 3'lük atarak altın buldu. Zira, Timsah bu maça dek 315 dakikadır; yani 3,5 maçtır gol atamıyordu. Hafta içinde kapılarını tamamen dış dünyaya kapatan yeşilbeyazlılar;

Kayserispor randevusuna "kurtuluş maçı" olarak bakıyordu.

Cezalı Ekong ve sakat Badu'dan yoksun Timsah'ta, Sow 4 maç sonra nihayet kadroya girdi.

Bursaspor, Beşiktaş maçından bu yana ilk kez bu kadar iştahlı ve hırslı başladı.

Sağdan Kembo, soldan Yusuf ile kanatları kullanan Timsah, Kembo ile 2 pozisyonda gole çok yaklaştı.

Son 3 maçta 23'te sadece 6 isabetli şut atabilen Bursaspor, bu kez daha ilk yarıda 4'te 3 isabetli şut buldu.

Stancu, Batalla'nın paslarında biraz daha dikkatli olabilse, devre bitmeden tabela değişirdi.

Yeşil-beyazlılar, Teksas'ta 4 bloğun cezasına (7 bin kişi) rağmen, stada gelen 15 bin 516 taraftarın büyük desteğiyle şeytanın bacağını kırmak için sürekli hücumu düşündü.

Ve 4 haftadır beklenen gol Batalla'nın nefis ara pasından geldi. Stancu, arkaya sarkarak, Bursaspor'un 391 dakika süren gol hasretine son vererek, ligdeki 6. golünü attı. Kalan bölümde oyunu iyi kontrol eden Timsah, bu galibiyetle resmen hayata döndü. 2018'de ilk defa kazanan Bursaspor, 3 Aralık'tan bu yana süren kâbus gibi seriye nihayet son verdi.