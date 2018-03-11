Nereye böyle?

Ligde 9 haftalık galibiyet hasretine evindeki Kayserispor galibiyetiyle son veren Bursaspor, Ankara'da Osmanlıspor'a ilaç oldu!

Timsah, Alanya ve Akhisar'dan sonra 7 maçtır kazanamayan Başkent ekibine de hayat verdi.

Timsah, ateş hattından çıkabilmek için savaşan Başkent ekibi önünde, geçen hafta kazanan kadroyu, Bostock dışında bozmamıştı.

Le Guen, Shehu'nun yanında vatandaşı Agu'yu oynatarak, iki 6 numarayla savunma güvenliğini ön plana almayı düşündü. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı!

Bursaspor, ilk devrede resmen ruh gibi sahada dolaştı, hücumda etkili ortalar yapamadı.

Duran top hastalığı yine hortladı.

Osmanlı Umar ile ilk isabetli şutunda golü buldu.

Bursaspor ilk isabetli şutunu ise 35'te Batalla ile atabildi.

Aziz Behich'in çizgiden çıkardığı topun ardından Regattin frikikten müthiş bir gol attı. Harun dahil, herkes orta beklerken, Fas asıllı kanat, 25 metreden topu doğrudan kaleye gönderip, büyük hata yapan Harun'u avladı.

Devreye 2-0 yenik giren yeşil-beyazlılar, Sow değişikliğiyle 4-4-2'ye dönen Bursaspor'da Barış çıkınca Shehu sağ beke geçti. Nitekim 48'de gol geldi. Batalla'nın frikiğinde, Agu'nun kaleciden dönen kafasını, Kembo gole çevirdi.

Batalla ikinci yarıda kaleden uzak 8 numarada oynayınca, Timsah ateş hattındaki Osmanlı'ya boyun eğerek, adeta harakiri yaptı. Bursaspor'un düşme potasıyla arasındaki fark 6 puana indi. Kötü oyun; gelecek adına tehlike sinyalleri verdi.