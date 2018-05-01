İşlem tamam!

Bursaspor için Konya maçı 'kurtuluşunu ilân edeceği' çok önemli bir mücadeleydi!

Nitekim öyle de oldu. Altın değerinde bir galibiyetle işlem tamamlandı!

Camia da bu maçın anlamını biliyordu ve biletleri günler öncesinden bitirmişti. Tribünler yükünü almıştı.

Teknik direktör Mustafa Er, kariyerinde ilk kez taraftarı önüne çıkmanın heyecanını yaşıyordu.

Er, Karabük'te farklı kazanan kadrodan sadece kanatta başlayan Stancu'nun yerine Kembo ile başladı.

Forvette 2 gollü Moussa Sow vardı.

Yüksek tempoda ve istekli oyuna giren Timsah, özellikle kanatlardan etkili oldı. Adeta gol "geliyorum" diyordu. Nitekim Batalla'nın nefis anahtar pasında sıfıra inen Barış, çok müthiş bir asist yaptı. Sow da gelişine kalecinin ayak dibine vurup "İşte golcü vuruşu budur" dedirtti!

Arap atı gibi sonradan açılan Senegalli forvet, Mustafa Er ile çıktığı 3 maçta da gol attı! Geçen hafta Karabük'te ilk golünü atan Barış bu defa da ligdeki ilk asistini yaptı.

Yusuf'un uzaktan sert şutuna sol direk dibinde Ertuğrul kafayı vurup, bu sezon 2. golüne imza attı.

Taraftar muhteşemdi

Konya 2. yarıya Jahovic ve Orkan hamleleriyle başladı. İştahı daha da artan Timsah'ta; Yusuf Erdoğan'ın nefis şutu yan direkte patladı. Aynı Yusuf'un köşeye giden müthiş kesmesini kaleci Serkan uzanıp çıkardı.

35 bine yakın taraftarının muhteşem desteği ve tribün şovlarıyla, son dakikalarını zora soktuğu maçı 2-1 kazanan Bursaspor, bitime 3 hafta kala 39 puana ve 10. sıraya yükselerek bir hayli rahatladı. Artık yeni sezonun planlamasını yapma ve daha rahat oynayıp çıkışa geçme zamanı.