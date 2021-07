Generaller er!

Fenerbahçe yeni sezon Gasperini'nin Atalanta'yı Avrupa çapında saygı duyulan bir takım haline getirdiği 3-4-3'ünün versiyonlarından 3-4-2-1 ile hazırlıyor.

Asıl soru mühendisliği Emre tarafından yapılan kadronun buna ne kadar uygun olduğu.

Pereira'nın bu sistemi işletebilmesi ve şampiyonluk için "generallere er olmayı" öğretmesi gerekecek.

Nitelikli fizik güç ve atletizm bu sistemin sırrı!

Çünkü öndeki üçlü (muhtemelen Pelkas, Mesut Özil ve yeni gelecek forvet) ile kenar oyuncuları (muhtemelen Ozan ve İrfan Can) rakibi üçüncü bölgede marke ederek baskı kurmak zorunda.

Geriden top çıkarmaya çalışan rakibin iki stoperinin başına ön üçlüden ikisi (Pelkas ve Mesut Özil) dikilecek.

Boştaki forvet (yeni santrfor) de iki stoper arasına girip top almaya çalışan ön liberoyu yakın markajla kontrol edecek.

Rakibin oynamak zorunda kaldığı uzun toplar agresif bir şekilde (muhtemelen Luiz Gustavo ve yeni oyuncu gelmezse Sosa) çok çabuk geri kazanılacak.

Kenar oyuncuları (muhtemelen Ozan ve İrfan Can) mutlak surette bu baskıya katılmak zorunda. Eğer baskı kanat oyuncularıyla desteklenmezse merkez orta saha ikilisi (muhtemelen Luiz Gustavo ve yeni oyuncu gelmezse Sosa) yetersiz kalacak.

Rakibin kenardan çıkması kolay hale gelecek.

Sol (Szalai) ve sağ (muhtemelen Tisserand) stoperle takım hücumdayken sahte bek gibi davranmak zorunda. Geriden top çıkarırken sürekli hücuma katılan kenar stoperler kendi bulundukları bölgedeki orta saha ve açık oyuncularıyla üçgenler kuracak. Çizgideki stoperler dripling yapacak, pas oyunu oynayacak, ekstra hareketli olacak.

Pereira'nın bu sistemi seçmesinin en büyük nedenlerinden birisi Fenerbahçe'nin koşan bir takım olmaması… ancak yetenekli oyuncuların varlığı.

Amacı sahada iyi pozisyon alan bir takım yaratmak. Bu sayede güçlü rakiplerin her hücumuna bir cevap verebilmeyi umuyor.

Ancak bu sistemde; taktik sadakat ve söylenlerin dışına çıkmamak çok önemli.