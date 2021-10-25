Saygı

Avrupa'da sefilleri oynadığımız şu dönemde Galatasaray topladığı puanlarla sırtımızın yere gelip tuş olmamazı engelliyor… Fatih Terim'in en büyük sırrı her dönemde istediği "antrenör takımı"nı kurabilmiş olması.



Ellindei oyuncular, "ben yıldızım" diye Galatasaray'da forma giyen değil, "yıldız olmaya geldim" diyen futbolcular. Bu da tüm takımın Terim'in verdiği taktiği birebir uygulamasına ve disiplinin dışına çıkmamasına sebep oldu. Bu da başarıyı getirdi.



Feghouli ve Babel gibi isimlerin yedek kalması, Falcao'nun üzerine para verilerek gönderilmesi genç ve başarıya aç isimlere "sizlerle yola devam edeceğiz" mesajı olarak güvence verdi. Terim'in gençlere söylediği, "siz Galatasaray'ı, Galatasaray da sizi yükseltecek" sözleri de oldukça motive edici.



Sadece yerliler değil yabancılar da Terim'e saygı duyuyor. Ona inanıyor. Güveniyor. Tecrübesinden yararlanmaya çalışıyor.



Göztepe, Çaykur Rize, Konya ve Lokomotiv Moskova galibiyetleri bu birlikteliği perçinledi. Beşiktaş karşısına da arka arkaya alınan başarılı sonuçların verdiği moralle çıkacak ve Vodafone Park'ta da favori durumda...