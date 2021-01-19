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Serkan Bayar

Serkan Bayar

19 Ocak 2021 | Salı

Öğrenmeli!..

Fatıh Terim'in takımları kaybeder.
Ama kaybederken de "kazanabilir" ya da "kötü oynasa da kazandı" dedirtirdi. bu sezon üçüncü kez (, ve ) "kazanır" bile dedirtmedi. Ceza alanında 8 kez topla oynadığı maçını kazanabilirdi.
Berabere bitti. Yüzde 44.5 topa sahip olduğu maçı ile sadece 4 isabetli şut attığı maçlarını ise bir şekilde kazandı.
Galatasaray yenik durumdan çıkmayı bilmiyor. Ortalama 7.9 dakika geride oynayan Galatasaray 9 puan bıraktı. İlk golü yediği 3 maçı da kaybetti. Aslan'ın 56.1'lik takım mesafesi çok uzun... ile arası bu kadar açık olamaz. Hızlı ve geriye iyi koşan stoperleri yok ama savunma mesafesi ise 43.5 metre... Şampiyon olmak istiyorsa bu sorunların acilen giderilmesi gerekiyor.

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Etiketler :
Galatasaray, Alanyaspor, Karagümrük, Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor, Fatih Terim, Stoper, Santrfor

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