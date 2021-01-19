Öğrenmeli!..

Fatıh Terim'in takımları kaybeder.

Ama kaybederken de "kazanabilir" ya da "kötü oynasa da kazandı" dedirtirdi. Galatasaray bu sezon üçüncü kez (Alanyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş) "kazanır" bile dedirtmedi. Ceza alanında 8 kez topla oynadığı Fenerbahçe maçını kazanabilirdi.

Berabere bitti. Yüzde 44.5 topa sahip olduğu Başakşehir maçı ile sadece 4 isabetli şut attığı Trabzonspor maçlarını ise bir şekilde kazandı.

Galatasaray yenik durumdan çıkmayı bilmiyor. Ortalama 7.9 dakika geride oynayan Galatasaray 9 puan bıraktı. İlk golü yediği 3 maçı da kaybetti. Aslan'ın 56.1'lik takım mesafesi çok uzun... Stoper ile santrfor arası bu kadar açık olamaz. Hızlı ve geriye iyi koşan stoperleri yok ama savunma mesafesi ise 43.5 metre... Şampiyon olmak istiyorsa bu sorunların acilen giderilmesi gerekiyor.