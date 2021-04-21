UEFA’nın Brütüs’leri

UEFA Başkanı Ceferin ağlıyor… "İhanete uğradık" diyor. Siz değil misiniz Cesar gibi evlatlığınız olarak kayırdığınız şımarık Brütüs'lerin eline hançeri veren. Manchester City sizin getirdiğiniz FFP ile yıllardır dalga geçiyor. PSG keza öyle. Liverpool, M.United, Real Madrid ve diğerleri de cabası. Hangisine ceza verdiniz. Veremediniz… Büyüklerin canı yanmasın diye küçüklerin başını ezdiniz!

Fenerbahçe'yi şaibeli bir davadan, Beşiktaş'ı muhasebe hatasından, Trabzonspor'u ise kimsenin nedenini anlayamadığı sebepten Şampiyonlar Ligi'nin dışına ittiniz! Şimdi kalkar da "ihanete uğradık" derseniz size "hadi oradan" derler. Bu lig kurulur. Aynen basketbolda FIBA'nın tüm "mızmızlanmalarına" ve "tehditlerine" rağmen kurulan EuroLeague gibi. Siz de kös kös bakarsınız! Bu takımları Şampiyonlar Ligi'nin dışında bırakacakmışsınız? Zaten adamlar sizin liginizi beğenmedikleri için lig kuruyorlar. Farkında mısınız?..