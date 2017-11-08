Sorun parayı verenlerde

Dün! Yabancı sınırı kaldırılsın!

Beşiktaşlılar: Türklerden oluşan bir takım kurduk.

Önümüz kesilmek isteniyor.

Bugün! Yabancı sınırı getirilsin!

Galatasaraylılar: Takımımız iyi gidiyor.

Önümüz kesilmek isteniyor.



Yabancı sınırı gelirse

Mehmet Topuz 9 milyon euro, Alper Potuk 7.25 milyon euro, Ozan Tufan 7 milyon euro, Ayhan Akman 6.5 milyon euro, Gökhan Ünal 6.2 milyon euro, İsmail Köybaşı ve Bülent Akın 5.5 milyon euro, Tarık Daşgün 5 milyon euro.



Yabancı sınırı kalkarsa

Güiza 14 milyon euro, Emenike 13 milyon euro, Misimovic 8.5 milyon euro, Tabata 8 milyon euro, Krasic ve Elano 7 milyon euro, Van Persie ve Issiar Dia 6.5 milyon euro, Waris Majeed 6 milyon euro, Oscar Cardozo 5 milyon euro.



Unutulmaz zaferler

Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazanırken oynayan yabancı sayısı: 4 F.Bahçe, M. United'a ilk iç saha yenilgisini tattırırken yabancı sayısı: 4 Beşiktaş 9 yabancılı Chelsea'yi Londra'da Sergen'in 2 golüyle ezip geçerken kadrodaki yabancı sayısı: 5



Unutulmaz facialar

G.Saray, Östersunds faciasını yaşarken sahadaki yabancı sayısı: 7 F.Bahçe, Vardar hezimetinde sahadaki yabancı sayısı: 9 Beşiktaş'ın unutmak istediği 8-0'lık Liverpool faciasında yabancı sayısı: 6 Son Dünya Şampiyonu Almanya'da yabancı sınırı yok! Bayern, Leipzig, Dortmund transferlerinin bir bölümünü alt yapıdan yapıyor.



Onlarda sınır yok

Son Avrupa Şampiyonu Portekiz'de de yabancı sınırı yok. Benfica'nın en pahalı transferleri 3 milyon euro'ya Rio Ave'den Krovinovic. 8 oyuncu satıp 4 de oyuncu kiralayarak kasasına 130.85 milyon euro koydu. Porto? 5 oyuncudan kasaya 69.9 milyon euro koydular.

Braga var ya, F.Bahçe'nin elendiği "köy takımı(!)" 7 oyuncusunun satışından 32.93 milyon euro'yu kasasına koydu. Bence Türk futbolunda sıkıntı yabancı veya yerli değil... Parayı alanlarda sorunumuz yok, bizim sorunumuz parayı verenlerde!