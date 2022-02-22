Ne odaklı?

Galatasaray sezon başı hedeflerinden çok uzak bir maça çıktı. Gelinen noktada tek hedefi aynı doğrultuda ligden düşmemek ve galibiyet olan Göztepe'yle oynadı.

Atmosfer ve gerilim açısından yüksek bir maç olacağı aşikardı. Galatasaray'ın, Göztepe gibi ön alan presli oyunu tercih eden ve kısa yoldan gol atmayı düşünen takıma karşı öne geçmesi önemliydi.

Bundan sonraki süreçte topa sahip olacak oyuncuların sahada olmaması ki bu bir teknik adam anlayışı olabilir.

Ön alanda pres, geçiş oyunları aynı zamanda savunma arkasına atılacak toplarla eksik yakalayıp kontraları da denemek olacaktı.

Ama bu eldeki kadroda bu iki oyun da oynanamadı. Baskı yedikçe zaten bireysel hataya müsait oyuncu profilleri olan ve dengesizce hareket eden isimleri bulunan Galatasaray'ın yine kronikleşmiş hastalığı ortaya çıktı.

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Hem bu oyuncuların yetersizliği ve hem de oynatılma tercihleri de bunun baş sebebiydi.İşin tuhafı penaltılar, uzun süredir sağlık sorunlarından dolayı olmayan Omar'ın tarafından değil de sol kanattan geldi. Bu birçok şeyi anlatıyor.Orta alanda Pulgar ve Taylan ile başlamak oyunu kuramamak demektir.Bu aynı zamanda rakip ceza sahasında topla buluşamamaktır.Galatasaray'ın bu ölü toprağını üzerinden atması da 2 gol yemesinden sonra oldu.Hem oyuncu değişikliği hem geriye düşmekten sonra Gomis gibi lider oyuncunun sahaya girmesi takımı toparladı.Bu kötü, kabullenmiş, isteksiz ve korkak futbolun Galatasaray adına düzelmesini Gomis'in oyuna girişi sağladı.Kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığı düşüncesiyle öne çıkan, riskler alan ve yakalanan momentum oyunun Galatasaray'a dönüşünün sinyaliydi.Bunu en iyi şekilde değerlendiren Galatasaray, son bölümde çok iyi oynamadığı anları iyi değerlendirip ileriki maçlara da yansıyacak 3 puanla evine döndü.Galatasaray'ın, Torrent'le 2-3 maç aynı ilk 11'de çıkmaması, hala farklı seçimler yapması oynanan oyunun tarifini de zorlaştırıyor.Kısa vadede daha pragmatik antrenörlük yapıp böyle 'ne oyun odaklı ne de kazanma odaklı' görüntüden uzak olan takımına bir an önce nasıl kimlik kazandıracağını bulması gerekir.