Yanıltmamalı

Siyah-beyazlı iki renktaş takımın bu sezon ligdeki kötü gidişleri hedefleri aynı olmamasına rağmen benzerdi. Birisi şampiyonluk hayali kurarken, diğeri ligi iyi bir yerde bitirme amacını güdüyordu. Ancak iki takımın da bir türlü oyun kimliğini oluşturamaması, yaşadıkları sıkıntı sürecin en önemli nedeni oldu.

Bununla beraber Beşiktaş sezona ikinci teknik adamla devam ederken, Altay şu an için üçüncü hocasıyla çalışıyor.

Her iki takımının oyun yapısının oluşmamasının neticesinde sahaya kötü futbol ve başarısızlık çıktı.

Beşiktaş eğer topa sahip olup ön bölgede, rakip yarı alanda set hücumu oynayacaksa, Kerem Kalafat ve Umut Meraş'ın daha derinlikte oynaması gerekir. İlk 11'de Necip ve Josef gibi teknik becerileri çok iyi olmayan iki tane orta sahayla da bu oyunu kurmak da Beşiktaş'ı zorladı. Pjanic gibi önemli bir oyun aklının olmaması yaratıcılığı etkiledi.

Güven Yalçın dün biraz fazla bencildi ve bire birde çok zorladı. Arkadaşları pas opsiyonu oluşturduğunda bunları değerlendirmedi.

Kenan Karaman'ın, hücumunda beceri eksikliği olduğu gibi, saha içinde neleri iyi yapacağını da bilmeli ve buna göre hareket etmeli.

Alex Teixeira, arkadaşlarına ve taraftara saygısını göstermek istiyorsa sahada ciddi hareket etmesi gerekiyor.

Ghezzal iyi niyetliydi ama geçen sezonki oyun iştahı ve temposu yoktu. Genç sağ bek Kerem'in koşu ergonomisini değiştirmesi gerekir. Bununla ilgili fizyoterapistler inceleme yapmalı. Kerem'de kuvvet eksiği olduğu da net şekilde göze çarpıyor. Umut Meraş, dün oyuna katkı sunmak için çabaladı ama hücum kalitesi yoktu. Kara Kartal'ın iki stoperi de dağınıktı.

Tüm bunlara rağmen Beşiktaş'ın kazanmasındaki en büyük faktör;

Altay'ın güçsüz oyunu ve İzmir ekibinin motivasyon eksikliğiydi.

Önder Karaveli, lig ve kupa hedefleri için takıma daha fazla hakim olup taktiksel ve düşünce olarak kendi oyununu bir an önce monte etmeli. Alınan 3 puan, siyahbeyazlıları 'yanıltmamalı'. Eksiklerini de bir an önce gidermelidirler.