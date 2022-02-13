Doğru seçmeli!

Ligde son 10 haftada 2 galibiyet alan, hafta içi Kayserispor'a kupada elenen ve önümüzdeki hafta içi de Slavia Prag'la Konferans Ligi maçı oynayacak olan Fenerbahçe'nin Giresun karşısında tek düşüncesi alacağı galibiyetti. Bu 3 puan moral ve oyuncuların öz güven kazanması açısından çok önemliydi. Henüz 75. saniyede geriye düşen sarı-lacivertliler, oyunun ilk devresinde rakibine göre topa daha fazla sahip olsa da çok fazla üretken olamadı. Rakibe 2-3 net pozisyon da verildi. Gelen beraberlik golü, takımın saha içinde daha fazla odaklanmasını sağladı. Oyun içindeki kazanma arzusunu da daha yukarı çekti. İkinci devre bunun sahaya yansıması net şekilde görüldü. Daha fazla pozisyon üretirken, rakibe de hemen hemen hiç pozisyon verilmedi.



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Nazım'ın oyun bilgisi yorumunu daha fazla geliştirmesi gerekir. Sosa daha fazla sorumluluk almalı ve hareketli olmalı. Sosa'nın pas bağlantılarında arkadaşlarına yardım etmesi için öne çıkması gerekir. İsmail Kartal'ın çıkardığı kadroda hücumdaki 3 oyuncu, özellik olarak driplingle topu taşıyan, savunma arkasına koşu yapan hızlı oyunculardı. Orta sahada da Sosa'nın önünde Zajc ve Mert Hakan da top rakipteyken pres yaptı. Pelkas, kazanılan toplarla direkt kaleye gidebilen, driplingle oyuncu eksiltme özelliği olan ve bunu becerisiyle birleştiren kalitesiyle skoru Fenerbahçe'nin lehine gelmesini sağladı. Pelkas'ın oyundan çıktıktan sonra tepki göstermeyip, enerjisini bu işlerde harcamayıp sadece saha içine yönelmesi gerekir.



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İsmail Kartal'ın doğru analiz ve tespitlerle saha içi oyun kurgusunu doğru belirlemesi gerekir. Buradan çıkaracağı derslerle atılan 2 gol, Valencia'nın rakibine gösterttiği kırmızı kartta gördük ki; hepsinde açık alana hızlıca geçiş oyunu doğru oynandı. Presle kazanılan toplar, savunmadan kısa pasla çıkmak yerine orta sahadan uzun pasla çıkılan bu oyun çeşitliliğinde goller bulundu. Fenerbahçe hücum organizasyon çeşitliliğiyle, direkt rakibe giden anlayışla çok pozisyon da kaçırdı. İsmail hoca, elindeki bu önemli somut veriler ışığında ve oyuncu özellikleriyle uygulayacağı oyun prensiplerini daha doğru seçmeli.