Yola devam

Milli Takım arasından sonra lider Trabzonspor'un bıraktığı yerden devam etmesi, özellikle puan avantajını koruması için Kasımpaşa karşısında alacağı galibiyet çok önemliydi.

Bir de buna gelecek hafta en yakın takipçisi Konyaspor ile oynayacağı maç da eklendiğinde Trabzonspor ritim kaybetmeme adına kritik bir maça çıktı.

Maçın ilk devresi bittiğinde skorbordda 1-0 yazıyordu. Ancak bordo-mavilier farkı daha da açacak pozisyonları harcadılar. Bu da rakibin kırılganlığını üzerinden atmasını ve oyuna tutunmasını sağladı.

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İkinci yarı özellikle hem savunma dörtlüsünün alan boşaltıp orta alana kadar çıkması ancak prese katılmaması, Siopis ve Dorukhan'ın da onlara uyması sıkıntı oluşturdu.

Top Kasımpaşa savunmasındayken presin doğru yapılmaması sebebiyle Trabzonspor geniş alanda rakibine birkaç defa yakalandı.

Prese giden oyuncular yüzde 100 ile hareket etmeyince Kasımpaşa baskıyı rahat kırdı.

Oyun da Trabzonspor ceza sahası önüne yığıldı.

Hücumda Nwakaeme tarafı çok kullanıldı. Puchacz iç koridordan ona alan yaratmak için koşular yaptı.

Ancak sürekli Nwakaeme tarafından oynanınca Nijeryalı yıldız da fiziksel olarak düştü.

Edin Visca kanadı yeterince kullanılmadı. Oysa ki Visca hem yeteneği hem de kaliteli bir vuruşla attığı golle bir hayli moralliydi.

Nedense o kanat yeterince değerlendirilmedi.

Visca, Nwakaeme gibi set hücumlarında çok olan bir oyuncu değil. Ancak ülke futbolunda savunma arkasına en iyi koşu yapan oyuncu. Trabzonspor bu opsiyonu daha fazla kullanmalıydı.

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Trabzonspor'un yine iki parçalı bir oyunu ortaya çıktı. Dörtlü savunma önünde iki tane orta saha oyuncusuyla 6'lı bir hat. Önde de 4'lü bir hücum hattı.

Böyle kopukluk olunca hücumda rakip ceza sahası içinde fazla topla buluşamadılar. İkinci yarı üretkenliği ciddi manada düştü.

Oyun kontrolünü de Kasımpaşa'ya vermiş oldular.

Tabii ki Hamsik, Bakasetas, Djaniny gibi oyuncuların eksikliği hissedildi.

Buna Edgar İe gibi atletik bir stoperin eksikliğini de ekleyebiliriz.

Trabzonspor sıkıntılı bir ikinci devre oynasa da 3 puanı kazandı.

Liderliğini ve Konyaspor ile arasındaki puan farkını korudu.

Bordo-mavililer şampiyonluk yolunda aldıkları galibiyetle yoluna kayıpsız devam etmesini bildi.