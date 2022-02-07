Aratmamalı!

G.Saray'ın kötü gidişi Torrent geldikten sonra girilen arada hem takımı tanıması açısından hem de bu süreci doğru geçirip geçirmediğinin görülmesi açısından ileriki haftalar için futbolseverlere referans olacaktı.

Torrent topa sahip olarak oynatmak istiyor ama savunma dörtlüsünde topu kullanacak sadece Marcao var. Sağ bekte Aanholt'u oynatmak başlı başına çok kötü hamle olduğu gibi arada bir orada görev yapan Semih değerlendirilebilirdi. Bir de bu dörtlü önünde top becerisi iyi olmayan Taylan-Berkan gelince bu 6'lı bloktan kaleci Pena ile oyun kurmak hayal olurdu.

Nitekim yenilen gol de yine Berkan'a sırtı dönük atılan topun kornere dönmesiyle geldi. Pena'nın bu maç üzerine gelen toplar vardı hem onun hem de Pulgar'ın performans değerlendirmelerini ileriki haftalarda yapmamız daha doğru olur. G.Saray baskıya çıktığında Nelsson ve Marcao'nun geriye kaçıp takımın hücum bölgesi ile boyunu uzatması ön alan preslerinin de doğru yapılamamasının nedeniydi. Saha içi konumları doğru olmadığı gibi prese giden oyuncuların bunun doğru yapması için en önemli kural, preste adama değil topa gidilmesidir.

G.Saray çıkan 11'inde savunma ve önünde pas yapacak oyuncu yoksa, rakip savunmanın arkasına ve stoperle kenar beklerine diagonel uzun top oynatıp orda baskı yapması bu kadronun en doğru oyun planıdır.

Tabii taktik, teknik olarak eksiği olabilir ama saha içinde zihinsel dayanıklılığı düşük isimler de var.

Takıma bu konuda liderlik yapacak saha dışından içine hazırlayacak şu eldeki kadroda tek gelen Gomis gibi. Yani Gomis'in saha içinde değil dışında da çok fazla mesai vermesi gerekecek. Çünkü Torrent'in bu liderliği yapacak bir teknik adam duruşu olmadığı gibi takımı da disipline edecek, daha coşkulu oynatacak motivasyon becerisi olan bir hoca gibi de görünmüyor.

Torrent hala G.Saray'ı tanımaya çalışıyor. 3-4 haftalık süre de olsa takımını tanıması gerekir. İşin tuhafı Terim bıraktıktan sonra daha da fazla geriye giden performansların olduğu görülüyor. Eğer Terim gibi G.Saray tarihine önemli başarılar kazandırmış bir hocayı yolluyorsanız gelecek hoca mutlaka kısa vadede de olsa başarılı olmalıdır. Olamazsa işler her geçen gün sıkıntıya girerse böyle güçlü bir teknik direktörü yolladıktan sonra her zaman bir kıyaslama olur.