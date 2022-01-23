Gereksiz panik

Son haftalarda çıkışta olan Beşiktaş ile ligde Altay ile beraber en fazla mağlubiyet alan (14) Yeni Malatyaspor karşılaştı.

Maçın Beşiktaş adına çok rahat geçeceği görülüyordu. Nitekim 65. dakikaya kadar siyah-beyazlılar maçın mutlak hakimiydi.

Beşiktaş'ın üstün oynadığı rakibine karşı 3 topu direkten döndü, 4-5 tane de net pozisyon kaçırdı. Şunu da irdelemek gerekir. Malatya'nın, topu Beşiktaş'a bırakıp saha içinde 5-4-1 gibi bir oyun anlayışını benimseyeceği belliydi. Önder Karaveli'nin daha doğru oyuncu tercihlerini yapması gerekirdi.

Kenan ve hatta golü atmasına rağmen Alex'in oyundan çıkana kadar hemen hemen hiç katkısı olmadı. Burada, 'Alex en kötü gol attı' denilebilir ama oyunun hiçbir bölümünde katkısı yoktu.

Böyle bir 5'li savunmaya karşı iki santrfor Batshuayi ve Güven'le başlanıp sol çizgide Larin tercih edilebilirdi. Malatyaspor'un hiçbir şekilde ne hızlı hücum geçişi ne de kontratakla ilgili planı vardı. Böylece Beşiktaş'ı geriye koşturacak ve rakibi yıpratacak bir oyun düzeni yoktu. Bu nedenle Beşiktaş'ın bu tercihleri, rakibin formasyonuna ve oyun kalitesine bakılarak daha doğru yapılmalıydı.

H H H

Sezon başından beri formsuz Kenan yerine her zaman Güven'in oynaması ve kazanılması daha doğrudur. Beşiktaş, ikinci yarının son 25 dakikalık bölümünde golden sonra skoru koruma telaşıyla geriye yaslandı ve topu rakibe bıraktı.

Bunu anlamak mümkün değil.

Rakibin tehdit etmeyen, hiç oyun gücü olmayan bir anlayışla oynadığı 65 dakikada, Beşiktaş ikinci golü kovalamalıydı. Daha fazla topa sahip olmalıydı. En önemlisi bu oyun anlayışını değiştirmemeliydi.

Rakip Philip ve Dicko'yu çıkarıp Tetteh ile Adem'i alınca 4-4-2'ye döndü ve daha fazla risk alıp rakip yarı alana yerleşmeye başladı.

Ama bunu Beşiktaş takımı doğru okuyamadığından, skor korumalı telaşlı bir oyun tercih edince golü kalesinde gördü.

1-1'den sonra Beşiktaş yine gol arayışına girdi. Siyah-beyazlılar, çok net fırsatlar harcarken, birkaç topu direkten döndü. Sanırım bu Beşiktaş'taki 20-25 dakikalık paniğin gereksiz olduğunu göstergesiydi.