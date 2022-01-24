Oyun hafızası ve sürdürülebilirlik

Derbi öncesinde son 2 maçta 4 puan kaybetmiş olsa da psikolojik açıdan rakibine üstünlük kuran taraf Trabzonspor'du. Galatasaray son 11 maçta 1 galibiyet aldı gibi oyun olarak da her geçen hafta kötüye gidiyordu. Bu beklentilerin ışığında Trabzonspor adına maçın kolay geçeceği görüntüsü vardı. Ancak böyle kötü gidişlerde sarı-kırmızılı oyuncuların verdiği reaksiyon ilk 45 dakika adına üst düzeydeydi. Galatasaray ilk yarıya skor olarak önde girerken oyun olarak da Trabzonspor'a göre çok iyiydi. İlk 45 dakikanın tümünü kontrol ettiler. Final pasları ve son vuruşlarda o beceriyi gösterebilselerdi daha farklı skorla da içeri girerlerdi. Oyun hareketlilikleri, yaptıkları pres, takım halinde hücumda ve savunmada birlikte hareket etmeleri, gel-git yaşamamaları, iştah ve arzuları üst seviyedeydi. Taraftarının do oluşturduğu atmosferle ilk yarıyı önde kapattılar. İkinci devre Trabzonspor oyun yanlışından vazgeçti. Tekrar güçlü oyununa dönmeye başladı.

İlk devre rakibinin hata yapmanı bekleyen, saha içinde organize olamayan, topun ve rakibin peşinden koşan bordo-mavililer ikinci devre doğruları yapmaya başladı. Topu ve rakibi koşturdu, Galatasaray'ı hataya zorladı, hem pres hem de karşı presi doğru yapan anlayışıyla üstünlük kurdu. Attığı gollerden fazlasını da kaçırdı. Takım halinde ikinci yarı ortaya koydukları karakter, verdikleri reaksiyon, iştahları, oyun akılları, skora isyanları, kazanmak için en önemli unsurlardan olan duygu depolarını doldurmaları üst seviyedeydi. Anların, dokunuşların anahtar oyuncuları olan, tam bir problem çözücü Bakasetas ve Edin Visca da bireysel kaliteleriyle 2 gol attılar. Trabzonspor, 2. yarıdaki galibiyeti hak eden oyunuyla çok önemli bir deplasman derbisinde geri düşmesine rağmen maçı kazanmasını bildi.

Bu maçın böyle bitmesindeki iki takım için de en önemli faktör şuydu. Galatasaray'ın bu sezon ilk 45 dakikadan sonra sürdürülebilir bir oyun hafızasının oluşmaması büyük eksiklik. Trabzonspor da sezon başından bu yana sergilediği güçlü oyunla, geri düşse bile tekrar öne geçmek için ezberindeki oyun hafızasını bu maçta da ortaya koydu. İki takım arasındaki bu temel fark bordo-mavililerin maçı kazanmasını sağladı.