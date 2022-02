Tek kazanç

Beşiktaş'ın geriye kalan haftalarda ligde hedef koyması açısından mutlaka Adana deplasmanından galibiyetle dönmesi gerekiyordu. Rakip Adana Demirspor da son haftaların en formda takımlarından biriydi. Özellikle Balotelli, Yunus ve Vargas'tan oluşan hücum üçlüsünün maçtan önce düşünülen hikayede Beşiktaş savunmasına çok ciddi problem çıkaracağı belliydi.

Tabi bu maçın izleyenlere vadettiği yüksek tempolu maç ve bol pozisyon düşüncesi, saha içinde gerçekleşti.

Yalnız giren oyuncuların yakalanan fırsatları değerlendirememesi, pozisyonları tabelaya gol adedi olarak yansıtmadı.

Beşiktaş ilk yarıda çok organize bir ataktan golü buldu. Pozisyonlara girdi, yalnız Adana Demirspor da ilk devre 3-4 çok net fırsat kaçırdı. İkinci yarıda yine Demirspor'un baskısı Beşiktaş'ın üzerine olduğu gibi, Beşiktaş genelde hızlı hücumlarla ve o geçişlerle toplu-topsuz rakip kaleye gitme düşüncesinde olacaktı.

***

Bu noktada Önder Karaveli'nin oyunu daha iyi okuması gerekirdi.Çünkü özellikle Vida ve Welinton'un kötü oynadığı ilk yarıda iki kenar beki Kerem ve Rıdvan çabukluğu ve hızıyla yeri geldi çoğu hücumu başlamadan önledi, yeri geldi hücuma çok ciddi katkı yaptı.İki kenar bekinden Kerem Kalafat, bu pozisyonlardan birinde Alex'e asist yaptı. 60. dakikada bu kadar sprint yapan iki oyuncu çıkınca işler değişti. Önder Karaveli'nin bunu devre arasında düşünüp gerçekleştirmesi gerekirdi. Karaveli, Montero'yu oyuna alıp üçlü bir dizilişe geçerek savunmanın merkezini kapatabilir, top Adana Demirspor'dayken 5-4-1'e dönüp, top ayağındayken 3-4-3 gibi oyun anlayışını tercih edebilirdi.Çünkü oyun bunu çağırıyordu.Bu hamleyi yapamamasının en büyük nedeni önceki maçlardaki gereksiz 3'lü formasyon denemelerinin üzerinde yarattığı kamuoyu baskısıdır.

***

Maalesef ülkemizde 3'lü oyun yanlış anlaşılıyor. Amaç 3'lü oynandığında yalnız savunma değil, buradaki düşünce hem doğru savunma yerleşimi yapıp, sadece gol yememek değil burada kazanılan toplarla gol ve goller atmak. Bu hücum ve savunma organizasyonunun 3'lü veya 4'lü rakamsal sistemleriyle değil, onun içinde olması gereken felsefe ve derinlik farkı sahada yaratır.

Beşiktaş ikinci yarıda öyle bir baskı yedi ki her an gol yiyebilirdi, nitekim o golü kalesinde buldu. Siyah-beyazlılar, Adana Demir deplasmanında 2 puan kaybetti ama Ersin ve Rıdvan'ın yanına her hafta gelişen Kerem Kalafat'ı ekledi. Tabi ki onu da yalnızca bir maçta değerlendirmeyip, hem savunma hem hücumdaki zayıf yanlarını mutlaka geliştirmesi gerek.