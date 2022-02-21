Ayrı lig!

Trabzonspor ligde doludizgin giderken özellikle Farioli geldikten sonra çıkışta olan Aytemiz Alanyaspor'a karşı deplasmanda nasıl bir görüntü çizeceği çoğu futbolsever için merak konusuydu. Trabzonspor'u değerlendirirken insanların unuttuğu en önemli şey şu. Eksikleri, sakatlanıp sezonu tamamlayan, kart cezalısı olan, kovid olan oyuncuları olmasa da fark etmiyor. Çünkü saha içinde bu isimlere bağımlı bir oyun oynamıyorlar. Abdullah Avcı oyun gücünün en önemli şey olduğuna herkesi inandırmış. Bu değerli oyun organizasyonunun kaliteli futbolcuların bile üzerinde olması sahada diğer rakiplerine göre farkı getirdiği gibi başarıyı da peşinde getirmesi gayet doğal. Farioli topa sahip olup, en kısa yoldan kendi kalesinden hücum geçişini rakip savunmanın arkasına koşucu oyuncuları ile sağlayan ve bu şekilde sonuca gitmeye çalışan bir teknik adam. H H H Bunun haricinde de çok fazla bir planı yok. Böyle bir teknik direktöre karşı Abdullah Avcı da savunmayı hücumun bir parçası olarak kullandı. Ön alanda doğru konumlanmalarla yaptığı presle rakibini hataya zorlayarak takımını oynattı. Ve bu oyun kurgusuyla ilk 40 dakikada 4-0'lık net bir skoru sağladı. Farioli genç bir teknik adam. Daha çok eksiği var. Gideceği yol da var. Ama Avcı gibi usta, başarılı ve tecrübeli bir teknik adama karşı saha içinde çaresizlik de yaşadı. Alanyaspor tuzaklar kurup, rakibine sıkıntı yaratmayı düşündü. Ancak 'zehire karşı panzehir' üreten Avcı, teknik adam ustalığını da göstererek zor geçmesi beklenen bir deplasmanda çok rahat 3 puan almasını bildi. Bazı maçlardaki gibi skoru aldıktan sonra g eriye yaslanmak yerine baskıyı daha artırdı. Takımın doğru bir şekilde dizginlerini bırakarak rakip yarı alanda yaptığı oyun anlayışıyla galip gelmesini bildi. Gelinen süreçte şunu net bir şekilde söyleyebiliriz: "Trabzonspor'un ve diğer takımların ayrı oynadığı bir lig seyrediyoruz."