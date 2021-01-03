Diagne’yi aradı
Galatasaray, Antalya'nın Hatay karşısındaki farklı mağlubiyetinden sonra tabii ki maçın net favorisiydi. Antalya, yenilgiden sonra ürkek, korkak ve güvensiz bir oyun formasyonunu değiştirmişti. Hücumda iki tane çizgide oynayan oyuncu Gökdeniz ve Hamilton savunmaya da geldi. Top G.Saray'dayken 6-3-1 dizilişiyle oyun tercihini belirlediler. Kalesine yakın bir yerde derinlemesine savunma kurarak G.Saray'ı set hücumuna itti. G.Saray, maçı maçtan önce yakalayamamış, nasıl olsa kazanırız düşüncesiyle sahaya çıkmıştı. Yavaş, hareketsiz, pas alışverişi çabuk olmayan, topa hız veremeyen, hücum setlerini organize edemeyen oyun şekliyle pozisyon üretmekte sıkıntıya girdiler. Donk gibi iki stoperin önünde oyun kurucu olarak tekniği ve görüş hızı iyi olmayan bir oyuncu ve Ömer gibi dar alan becerisi iyi olmayan diğer oyuncu tercihiyle sadece rakibin 10 savunmacısına 6 oyuncuyla hücum etmeye çalıştılar. Zaten saha içindeki en büyük üretkenlik sıkıntısı da oyuncu seçimleri ve doğru planlanmamış set hücumlarının eksikliğiydi. Uzun süredir antrenmansız Falcao'nın kadroda olması yerine Diagne gibi koşu mesafesi az olacak oyunda kafa hakimiyeti iyi olan santrfora ihtiyaç vardı. Kadroda olmayışının set hücumlarında eksiği hissedildi.
***
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.