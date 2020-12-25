Problem belli!

Ankaragücü, son haftaların formda takımıydı. Beşiktaş karşısında da temposu yüksekti. Öne doğru oynayarak ve hızlı hücum geçişiyle etkili oldular.

Hücumda organizasyonu sağlayacak oyuncu sıkıntısı çektiler. Beşiktaş, Sergen Yalçın göreve başladığından beri öne geçtiği maçları kaybetmedi.

Beşiktaş'ın anahtar formülü ilk golü atmak. Bunun nedeni de eldeki oyuncuların yerleşik savunmalara set hücumu yapamaması ve savunma öne çıktığında çok pozisyon vermesiydi.

Maçların kazanılmasındaki kilit faktör 0-0'lık bölümü doğru oynamak, geriye düşmemek, sonra da takım halinde savunma yapmaktı.

Beşiktaş, A.Gücü'ne savunma yaptı fakat çok pozisyon verdi. Bu oyunun dengesiz olması, oyun içindeki tempoyu ayarlayacak oyun aklı olmamasında kaynaklanıyor.

Atiba-Josef'le hattı iyi oluşturdular.

Savunma aksiyonları iyi. Fakat Vida ve Welinton öne çıkınca çok pozisyon verdiler.

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Son 6 golün 4'ünü duran toptan buldular. Bu yoğun maç trafiğinde Ankara'dan galibiyetle dönmek moral ve motivasyon açısından tabii ki önemliydi.

'Beşiktaş'ta problem belli...' Sergen hocanın, maçların 0-0'lık bölümünü kendi lehine çevirmesi için takım halinde top ayağındayken daha organize olması gerekir.

Bunun için hücum şablonlarının çeşitliliğini iyi sağlaması gerekir. Yalnız duran toptan çözmek yerine, hareketli oyunda da orta sahada birbirini tamamlayıcı oyuncularla takım dizilişini kurgulaması gerekir.

Beşiktaş, maçın gidişatına göre çözülen değil çözen taraf olmalı.

Rakibine risk aldırmalı ve bunu da oyun felsefesi haline getirmeli.

Sergen hoca, rakiplerine bu kadar pozisyon vermeden daha fazla üretecek bir takım çıkarmalı.

Riski rakibine aldırmak için kadro kurgusunu ve oyun mentalitesini yüksek seviyeye çekmesi gerekir.