Sorun belli!

Beşiktaş maçın ilk devresinde temposuz, yavaş, isteksiz, doğru set hücumu yapamayan aynı zamanda pas hızını doğru şekilde sağlayamayan görüntüsüyle Erzurumspor üzerinde istediği baskıyı oluşturamadı.

Hem fiziksel olarak hem de topu çok çabuk çevirerek tempo da yapabilirdi.

İki türlü de bunu başaramayınca rakibi hataya da zorlayamadı.

Rakip yarı alanda topu fazla tutamadı, rakip ceza sahası içine de fazla oyuncuyla giremedi.

Ne kanattan ne de merkezden etkili hücumlar yapabildi.

İkinci devre bu baskısız ve hareketsiz oyun Necip'in yaptırdığı penaltıyla tersine döndü.

12 puanlık maçta 12 dakikaya 4 golü sığdırmasını bildi. Burada özellikle Beşiktaş 1-0'dan sonra daha rahat oyun oynadı.

Özellikle açık alana etkili oyuncuları Mensah ve N'Koudo'yu soktu. Bulduğu gollerle maçı koparmayı bildi.

Attıkları 4. gol ilk yarıda yapması gereken set hücumunun göstergesiydi.

Takım hızı çok çabuktu ve tek pasla rakibi düşürerek gözlerin pasını silerek golü buldular.

Beşiktaş takımının en büyük sorunu 0-0'ı oynamakta.

Topu Beşiktaş'a bırakıp savunma yapan takımlara karşı Kartal istediği hücum planlarını doğru şekilde sahaya geçiremiyor.

Bu Beşiktaş'ın önündeki çözülmesi gereken en önemli sorun.

Çünkü Beşiktaş öne geçtikten sonra Türkiye'de en rahat kazanacak takımlardan biri.

Çünkü açık alana çok iyi hücum ediyorlar. Bu bölümde savunmayı da doğru yapıyorlar.

Atiba ve Josef gibi önemli oyuncu kurucuları var.

Hücumda da defansta da ikisi de çok doğru akıl koyuyorlar.

1-0 öne geçtikten sonra skoru artırmak da ayrı bir beceri ister.

Beşiktaş bunu hem hücum hem savunmada başarıyla uygulayan bir takım.

Sergen hocanın tespit, teşhis ve tedavi edeceği tek sorun maçlar 0-0 giderken kapalı savunmaları açmak için yapılacak hücum setleri ve oyun ezberi.