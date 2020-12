Erol Bulut’a...

Fenerbahçe'nin son haftalardaki kötü gidişi ve krizi sadece bir sonraki adım için itici güç olmalı.

Takımın motivasyonu ve enerjisi; alınan olumsuz sonuçlarla oyuncular üzerinde baskı oluşturmaya başladı. Bu yaratılan olumsuz hava daha çok teknik kadroyu ve futbolcuları birleştirmeli, geliştirmeli ve saha içinde de üretkenliği en üst seviyeye çıkarmalı.

Bu olumlu havayı takım içindeki tekrar yaratacak da takımın lideri olan Erol Bulut'tur.

H H H

Kan bağı sadece akraba yapar, aileyi yapan sadakattir. Her zaman futbol takımları bir ailedir.

İstenilen performansın gelmediği bu günlerin aşılmasında en önemli görev de Erol hocaya düşmektedir.

Sarı-lacivertliler, puan olarak iyi bir durumda da olsa, en büyük sıkıntıları saha içinde oyunu bulamamaları.

Bu plan ve organizasyonu şu ana kadar istenilen seviyede değil. En son kupa maçında Erol hoca, riskli bir sistem denedi, savunmada.

Neyi düşünerek yaptığını da merak ediyorum.

Hücumda mı aksama var, savunmada mı?

Fenerbahçe'nin bu hafta sonu ligde karşılaşacağı Gaziantepspor da bu savunma anlayışıyla oynuyor.

H H H

Erol Bulut, kupa maçında farklı bir diziliş denedi.

Takımına esneklik, derinlik mi katmak istedi? Eldeki oyuncu kadrosuyla bu sistem daha mı yatkın vs. bunun gibi birçok soruların aydınlatılmasına hoca açıklık getirebilirdi.

Fenerbahçe'nin eldeki kadro yapısına bakıldığında, hücumda çizgilerde Perotti dışında orijinal oyuncu yok gibi.

Sinan'ın yeterliliği tartışılır. Ferdi oyunun bir bölümünde oynuyor, genelinde yok. Valencia ile Thiam çizgilerde dar alan beceresi olan oyuncu değiller, daha çok santrfor özellikli oyuncular.

Pelkas çizgide oynayacaksa, top rakipteyken geriye gelin oyunu daraltması gerekir.

Daha çok 10 numara, santrfor arkası oynayacak bir isim.

H H H

Buradan çıkan sonuç da Fenerbahçe'nin saha içi organizasyonunda merkezden hücum eden bir takım kurgusuyla eldeki oyuncularla oynayabilecek olması.

Kalede bu hafta oynamayacak olan Altay'ın yerine Harun, savunmada Nazım (Gökhan ), Serdar, Tisserand, Novak'tan (Caner) oluşan dörtlü bir savunma... Önlerinde elmas şeklindeki orta saha; 6 numara Sosa, 8 numara Ozan ve Gustavo, 10 numara Pelkas (Mert Hakan), santrfor olarak da Valencia, Samatta (Thiam, Cisse). Yalnız bu kadro, bu hafta değil genel olarak Fenerbahçe'nin eldekilerle oynayabileceği en uygun saha dizilişi gibi görünüyor.

Burada oyunu merkeze kurgulayıp, daha geniş alanda yakalanıp, rakiplere pozisyon vermezsiniz.

Daha ön alan baskısı yapıp, o baskıyı rakibin zayıf bölgesine yönlendirebilirsiniz.

H H H

Hücum zenginliğiniz daha fazla olur. Topa daha fazla sahip olup, oyunu kontrol edersiniz.

Bu sistemde iki tane oyun kurucu vardır.

6 ve 10 numara oynayan oyuncular. İstediklerini hem savunma hem de orta saha, hücum eşiğinde daha rahat uygularsınız.

Aynı zamanda bir zincir (yay) oluşturursunuz; sağ bek, sağ iç, 10 numara, santrfor... Sol taraftan da sol bek, sol iç, 10 numara ve diğer santrfor...

Hücumda ve savunmada daha anlamlı dağılım olduğu gibi daha akıllı bir takım da hücum ve savunmada oluşturulabilir.

H H H

Erol hocanın eldeki oyuncu grubunu daha iyi gözlemleyip, kimseyi dinlemeden kendi kendine de özeleştiriler yaparak doğru yolu bulacağını düşünüyorum.

Erol hoca, kendi doğrularını kimseyi mutlu etmek, paye vermek adına değil takımın ve kendi geleceği için ne gerekiyorsa hiç düşünmeden gerçekleştirmelidir.

H H H

Başkalarının verdiği aklı değil de doğru bir şekilde vereceği kararlarla sıkıntılı süreçte takımını düzlüğü çıkarmak onun elinde.

Farkı yaratan farktır.

Tutkuyla, yüksek motivasyonla, özgüvenle ve verdiği kararlardaki tutarlılıkla takımına ve futbol kamuoyuna bu mesajı vermeli.

Ünlü Rus satranç ustası Gasparov'un bir sözü var:

"Bir ovaya paralel olarak aynı hizadan bakmakla bir yüksek yere çıkıp oradan bakmak arasında çok fark vardır." O zaman börtü böceği vs. detayları görürsün...

H H H

Erol Bulut da takımına daha fazla derinlik ve felsefe katacaktır. Yalnız dizilişler, fizik kalite değil pozisyon antrenörlüğü de çok önemlidir.

Bunun sonunda başarılı ya da başarısız olacak tek mercii Erol Bulut'tur.

Onun için tek güveneceği de kendi bilgisi, beceresi, donanımı, entelektüel bilgisi ve liderliğidir.