Hedefsizlik!

Trabzonspor'un öyle bir saha içi görüntüsü var ki sanki oyuncular ilk defa bir araya gelmiş. Kimse kimseyi tanımıyor, hiçbir oyuncu birbirinin özelliğini bilmiyor.

Bağlantıları yok, uyumları kötü, coşkusu, isteksiz... Sanki mecburiyetten sahaya çıkmış gibiler. Amaçsız ve gayesizce oynanan bir oyun ve maalesef kötü bir oyuncu performansı var.

Bordo-mavililerin bu sezonki en büyük hatası; geçen sene başta Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme olmak üzere yapılan transferler ve başarılı planlama ile ne kadar övgü aldılarsa, bu sene tam tezat, plansız, Trabzonspor'da oynama kalitesi ve yeteneği olmayan isimler alındı.

Saha içine tavır koyan, oyun karakteri koyan bir futbolcu topluluğundan uzak olunca oyun ve performans anlamında işlerin büyük sıkıntı yarattığı net bir şekilde ortada.

Gidenlerle gelenler arasında ciddi bir seviye farkı var. Bu da direkt saha içi oyununa olumsuz etki ettiği gibi aynı zamanda kadro derinliğini de yok etmiş gibi. Giren de çıkan da Trabzonspor'da forma giyme seviyesinden uzak olunca hem takımdaki seviye düştü hem de rekabet de oluşmuyor.

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