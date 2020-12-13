Hedefsizlik!
Trabzonspor'un öyle bir saha içi görüntüsü var ki sanki oyuncular ilk defa bir araya gelmiş. Kimse kimseyi tanımıyor, hiçbir oyuncu birbirinin özelliğini bilmiyor.
Bağlantıları yok, uyumları kötü, coşkusu, isteksiz... Sanki mecburiyetten sahaya çıkmış gibiler. Amaçsız ve gayesizce oynanan bir oyun ve maalesef kötü bir oyuncu performansı var.
Bordo-mavililerin bu sezonki en büyük hatası; geçen sene başta Sörloth, Ekuban ve Nwakaeme olmak üzere yapılan transferler ve başarılı planlama ile ne kadar övgü aldılarsa, bu sene tam tezat, plansız, Trabzonspor'da oynama kalitesi ve yeteneği olmayan isimler alındı.
Saha içine tavır koyan, oyun karakteri koyan bir futbolcu topluluğundan uzak olunca oyun ve performans anlamında işlerin büyük sıkıntı yarattığı net bir şekilde ortada.
Gidenlerle gelenler arasında ciddi bir seviye farkı var. Bu da direkt saha içi oyununa olumsuz etki ettiği gibi aynı zamanda kadro derinliğini de yok etmiş gibi. Giren de çıkan da Trabzonspor'da forma giyme seviyesinden uzak olunca hem takımdaki seviye düştü hem de rekabet de oluşmuyor.
***Savunmanın iki kenar bekinden Pereira yaşlı ve yetersiz. Marlon'un ise ne hücum ne savunmada yeterliliği var. Savruk bir sol bek. Orta sahada Baker, Chelsea'de 5 sezonda 7 kez kiralanıyorsa ve Trabzonspor'da orta sahayı organize etsin diye alınmışsa başta zaten hata yapılmış.
Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak ile beraber performansları geriye giderek, bildikleri oyunu da unuttular. İkisi de hem güçsüz hem güvensizler.
Bilal'in oyun bilgisi ve tekniği çok zayıf. Diabate top ayağındayken kısa alanda var. Rakibi tehdit edecek beceri ve kalitesi eksik. Afobe'nin bir santrfor olarak özelliğini hala kimse anlayamadı. Temel olarak bir santrforun bir tane net özelliğini sayarsınız. Afobe'de malesef bu bile yok.
Alternatif oyuncuların da oynayanlardan kalite olarak ve saha içinde fark yaratma adına bir farkları yok.
Bordo-mavililer için zor olan da böyle amaçsız, gayesiz kötü bir sezonda bitime daha 6 ay kala hedeften kopmuş olmaları.
Büyük takımlar böyle uzun süreli 'hedefsiz' sezonu geçirmeye alışık değildir. Trabzonspor'un önündeki en büyük sıkıntı bundan sonraki süreçte bu gibi görünüyor.
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