Sürdürebilirlik

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş mağlubiyetinden sonra Denizli karşısındaki performansı ve oyunu merak ediliyordu.

Hafta içinde Denizlispor'un gereksiz yere ortamı germesi, 2006'daki şampiyonluğun kaçtığı maçı gündeme getirmesi Fenerbahçeli oyuncuları motive etmiş.

Oyunun özellikle ilk devresinde Fenerbahçe neredeyse rakibini kendi kalesine getirmeyip iki de gol buldu.

Daha farklı da bitirebilirdi.

Ozan her geçen gün gelişim göstererek daha da olgunlaşarak oynuyor. Saha içinde hareketliliği, sorumluluk alması, dikine oynaması, topu taşıması, yeri geldiğinde oyun temposunu yükseltip düşürmesi çok önemli. Ozan, her geçen gün daha üst seviyeye gelerek takımının değişilmezi oldu. Milli futbolcu, takıma akıl katan ve coşkusunu artıran görüntüsüyle arkadaşlarını da motive ederek yukarı çekiyor. Oyunun temposunu ayarlamak daha çok Sosa'nın yapacağı iş ama Sosa sezon başından bu yana istenilen seviyenin çok uzağında.

***

Sarı-lacivertlilerdeki en büyük sıkıntı, Cisse'nin arkasında oynayan üçlünün performans yetersizliği. Pelkas, Ferdi ve Mert Hakan oyunun genelinde değil, bir bölümünde iyi oynuyorlar.

Hücumda çizgilerde oynayacak oyuncuların hem o mevkiinin oyuncusu olmaması, olanların da performans açısından o kaliteyi yansıtamamaları büyük sorun.

Fenerbahçe 4-2-3-1 formasyonuyla oynuyorsa top ayağındayken oyuncuların 2-2-4-1-1 formatına dönüp daha bir dörtgen oluşturması gerek. Erol Bulut'un da taktiksel olarak parçadan bütüne gitmesi gerek. Erol Hoca, taktiksel derinlik katıp takımın oyun ezberini daha üst seviyeye taşımalı. Oyuncuların günlük performansına odaklı takım olmak yerine, oyun içinde gelgitlerin yaşanmadığı ön alan baskısı yapan, hataya zorlayan, topu rakibine uzun süre bırakmayan bir takım yaratmalı. Erol Hoca takımına ön alan baskısı yaptırarak güçlü, anlaşılabilir, tanımlanabilir oyuna doğru Fenerbahçe'yi yüksek seviyelere taşıyacak performansı katmalı.

Kuvvetli ve doğru oyun; devamlılığı olan ve her maç 'sürdürülebilir' bir oyun şeklidir. Bireysel performanslar tabii ki önemlidir ama sırf bunun üzerinden Fenerbahçe'nin kazanması yeterli değil. Bunun yerine bir an önce rakiplerine göre fark yaratacak oyunu Erol Bulut'un takımına oynatması lazım.

Ayrıca Beşiktaş maçında haksız yere eleştirilen Altay, Denizli maçında kazanılan 3 puanın baş mimarıydı.