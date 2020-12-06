Sınıfın akıllısı

G.Saray, son haftalardaki iyi oyunu ve çıkışıyla ilerisi için ümit veren bir tablo çiziyordu.

Özellikle oyun başlangıcında, ön alan baskısıyla topu çabuk geri kazanan, rakibi baskı altına aldıktan sonra skor üreten görüntüsünden biraz uzaktı.

İlk 20 dakika, G.Saray orta sahası, savunma bloğu ve hatta kalecisi SOS verdi. Savunma orta sahaya kadar çıkıp alan boşalttığında Hataylı oyuncular pas tercihleri ve son vuruşlardaki kalite eksikliğinden öne geçecek fırsatları değerlendiremedi.

Bundan sonra G.Saray özellikle ön alan baskısını doğru uyguladı. Hatay rakip yarı alanında topa sahip olup atak sürekliliğini eline almış oldu.

Özellikle ilk yarıda son paslara dikkat edip gol vuruşundaki beceriyi istenilen düzeye getirmiş olsalardı ilk yarıda maç kopardı.

İkinci yarı zaman zaman -1-0 geride olduğunda- pozisyonları değerlendiremedi.

G.Saray'a baskı da yaptılar. Maç içinde bu gelgitler yaşanırken ikinci golü bulmak çok önemliydi.

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Yalnız G,Saray son haftalarda kazanırken; puan ve atılan goller değil oyun üstünlüğü de elindeydi.

Hatay maçında hem 1- 0 hem de 2-0'da oyunu kontrol edemedi ve geriye yaslandı.

Kaleye yakın savunma planıyla oynaması genel olarak Hatay karşısındaki saha içindeki en olumsuz görüntüsüydü.

Marcao ve Donk ikisi de savunmada çok sağlam durarak duvar oluşturdu.

Marcao, topu oyuna iyi sokarak takımını ve başta da orta saha oyuncularının hücum geçişlerinin sağlıklı olması için çok iyi servisler yaptı.

Taylan enerjik iyi niyetli, Emre Akbaba ile Emre Kılınç geçen maçlarda oyunun bir bölümünü oynadı. Ama olumlu yönde katkıları yine görüldü.

Diagne son vuruş becerisini geliştirmeli. Kolay fırsatları harcıyor, zorları atıyor.

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Tabii ki G.Saray da takım oyunu her geçen gün daha üst seviyelere çıkarak gelişim ve gelişmeye açık olduğunu da gösterdi.

Bir takım için çok önemli bir özelliktir.

Hem Hatay maçında hem de son haftalarda saha içindeki oyun farkı, 'sınıfın akıllısı' (oyun aklı) Feghouli.

Orta sahada derin oyun kurucu görevini çok iyi bir şekilde üstleniyor.

Saha içinde oynadığı oyunla ve arkadaşlarını yönlendirmesiyle kalitesini gösteriyor ve takıma kalite katıyor.

En önemli özelliği de oyunun bir bölümünü değil genelini oynayarak devamlı maçın içine giriyor.

Oyun bilgisi, coşkusu, hareketliliği ve arkadaşlarını yönlendirmesi mükemmel.

Bu formunun da son haftalardaki G.Saray'ın çıkışında en temel etken olduğunu düşünüyorum.